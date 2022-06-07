تسريب فيلم «فارس» لـ أحمد زاهر بعد 3 أسابيع من طرحه في السينمات

تعرض فيلم «فارس» الذي يُعد أول بطولة سينمائية للفنان أحمد زاهر، لعملية قرصنة، بعد مرور نحو 3 أسابيع من طرحه في السينمات.

ونجحت بعض المنصات المُقرصنة، في سرقة نسخة من فيلم فارس، ورفعها عبر شبكة الإنترنت، ما يُمثل خسارة كبيرة للُمنتج، لا سيما أنه لم يمر شهر على عرضه في السينمات.

فيلم فارس يتذيل إيرادات أفلام عيد الفطر

ويُشارك فيلم فارس، في موسم أفلام عيد الفطر المُبارك، بجانب أفلام «واحد تاني» بطولة أحمد حلمي، و«العنكبوت» لـ أحمد السقا، و«زومبي» بطولة علي ربيع، حيث يتذيل الإيرادات، ليأتي في المركز الأخير منذ طرحه بالسينمات، فلم يصل إلى 700 ألف جنيه تقريبًا حتى الآن.

تعرف على أبطال وأحداث فيلم فارس

ويقوم ببطولة فيلم فارس مجموعة من الفنانين وهم: أحمد زاهر، إيمان العاصي، حسين فهمي، ملك أحمد زاهر، عابد عناني، واللبنانية باميلا الكيك، أحمد صفوت، منة فضالي، والعمل من تأليف حسام موسى وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وتدور أحداث فيلم فارس في إطار من الأكشن والتشويق حول فارس الذي يقوم بدوره الفنان أحمد زاهر، وهو عامل في بنزينة، ويدخل في صراعات ومشاهد أكشن مع أحد رجال الأعمال.

وبرر أحمد زاهر، ضعف إيرادات فيلم فارس، قائلًا في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنّ «الإقبال مش شديد أوي عشان دي فترة امتحانات، هو توقيت مش مناسب، والإقبال على كل الأفلام ضعيف جدًا، لكن مع الأيام المقبلة هيتحسن الإقبال والإيرادات، ولسه الفيلم مكمل لحد العيد وفيه كتير من الفنانين باركوا لي، بصراحة الاهتمام كان كويس».