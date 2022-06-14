«تعليم الشيوخ» توصي بإصدار ميثاق للتعليم يتوافق مع الجمهورية الجديدة

أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، بإصدار ميثاق جديد للتعليم يتوافق مع الجمهورية الجديدة، وأكدت اللجنة أهمية هذا الميثاق بما يتواءم مع الاحتياجات والظروف المحلية.

ميثاق التعليم يستند إلى الدستور

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشيوخ مساء اليوم لمناقشة اقتراح برغبة للنائبة كاميليا صبحي بشأن إصدار ميثاق للتعليم.

وأكدت النائبة كاميليا صبحي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، أن الدستور المصري في مادته رقم 199 تضمن: «التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية».

النائبة كاميليا صبحي: يجب إصدار ميثاق جديد للتعليم

وقالت مقدم الاقتراح خلال اجتماع اللجنة في مجلس الشيوخ: أن الدولة التي تمضي بثقة وإصرار نحو الجمهورية الجديدة، «جمهورية العلم والأمل، العلم والعمل» كما قال رئيس الجمهورية، تضع التعليم على قمة الأولويات، فهو الركيزة الأساسية التي ستقوم عليها هذه الجمهورية الجديدة تحتاج إلى رؤية جديدة للتعليم تأخذ في الاعتبار المستجدات على الصعيدين العالمي والمحلي.

وشددت النائبة على أن المسئولية في الواقع لم تعد تقتصر فقط على الدولة وإنما على أطراف متعددة يتعين أن تتضافر جهودها من أجل إنجاح المنظومة التعليمية، ولذلك يجب إصدار ميثاق جديد للتعليم يكون بمثابة خارطة طريق لجميع الأطراف المعنية، للعمل سويا في سبيل إنجاح عملية التعليم، ويكون نواة لحوار متعمق حول مستقبل التعليم في مصر.