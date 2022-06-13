رئيس «حقوق الإنسان» بمجلس الشيوخ: الشباب حجر الزاوية فى «الحوار».. ونحتاج إلى جلسات استماع مع الحكومة

أكد المهندس محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، أن الشباب حجر الزاوية فى الحوار الوطنى، ومطلوب عقد جلسات استماع مع الحكومة للاستماع لكل الآراء.

محمد هيبة: «السيسى» لا يبحث عن الشعبية ويستهدف المصلحة العامة للوطن والمواطن من خلال قراراته

وقال «هيبة» فى حوار لـ«الوطن» إن الرئيس عبدالفتاح السيسى لا يبحث عن الشعبية من وراء القرارات التى يتخذها، ولكنه يستهدف المصلحة العامة للوطن والمواطن.

«الإنتاج الزراعى والصناعى والقدرة على التصدير» هى الملاذ للدولة..وهذا يتطلب مزايا للمستثمرين والمصدرين لاستقرار وتشجيع الاستثمار

مشيراً إلى أن الإنتاج الزراعى والصناعى والقدرة على التصدير هى الملاذ للدولة، وهذا يتطلب مزايا للمستثمرين والمصدّرين لاستقرار وتشجيع الاستثمار.

قوة الجبهة الداخلية والاصطفاف الوطنى خلف القيادة السياسية هى المخرج من الأزمة

وأضاف أن قوة الجبهة الداخلية والاصطفاف الوطنى خلف القيادة السياسية هى المخرج من الأزمة ومواجهة المتغيرات العالمية ونتائج الحوار ستنعكس على الشعب.. وإلى نص الحوار:

ما أهمية الحوار الوطنى فى هذه المرحلة؟

- الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى بمشاركة جميع القوى والأحزاب السياسية والنقابات جاء فى توقيت مهم للغاية، سواء على الصعيد الخارجى أو الداخلى، حيث يجرى خارجياً تشكيل عالم جديد متعدّد الأقطاب والقوى وليس قطباً واحداً، عالم لن تكون الولايات المتحدة وحدها المهيمن فيه وهذا يصب فى صالح الشعوب، لأن ذلك يحدث توازناً فى العالم، كما أنه فى توقيت مهم يمر فيه العالم بأزمة كبرى فى الغذاء والطاقة وموجة تضخم غير مسبوقة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وعلى الصعيد الداخلى، تأثرت مصر بالأحداث العالمية، وهى مرحلة حرجة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً فى عالم متقلب، لذلك فقوة الجبهة الداخلية والاصطفاف الوطنى خلف القيادة السياسية هى المخرج من الأزمة ومواجهة المتغيرات العالمية، ونتائج الحوار ستنعكس على الشعب، وننتظر خروج نتائج قوية.

ما أبرز القضايا المطروحة على أجندة الحوار الوطنى؟

- الملفات كثيرة والتحديات كثيرة، سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وجميعها مرتبطة، والقضايا المهمة مثل التعليم والصحة ملفات مهمة، ولكن لا بد أن تسبق الحوار الوطنى جلسات استماع مع الحكومة، حتى لا تتقدم القوى بمقترحات أو آراء ليست لديها المعلومات، فالدولة وضعت أولوية للبناء والطرق والكبارى لفتح شرايين الدولة وفتح فرص العمل وجذب الاستثمارات وإقامة مشروعات قومية كبرى لبناء مصر الحديثة، ولا بد أن تكون جميع النتائج مدروسة.

لولا أزمات كورونا وحرب أوكرانيا وتقلبات أسعار النقل والطاقة والغذاء لكانت مصر فى وضع أفضل

وفى ظل الحرب الأوكرانية وأزمة التضخم فإن ملف الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمارات والصناعات الزراعية من أبرز الملفات التى يجب أن تكون حاضرة فى ظل أزمات الغذاء ومن قبلها كورونا والملاذ لأى أمة هو الإنتاج الزراعى والصناعى والقدرة على التصدير، وهذا يتطلب مزايا للمستثمرين، مثل منح الأراضى مجاناً ومزايا للمصدرين، بالإضافة إلى أهمية ثبات القوانين خلال المشروعات، لاستقرار حالة الاستثمار وتشجيع المستثمرين.

ويحتاج الملف السياسى إلى توافق وطنى بين كل القوى السياسية لخلق مسار سياسى وطنى موحّد هدفه الوطن والمواطن.

ما رأيك فى موقف الأحزاب والقوى السياسية من الاستجابة لبدء الحوار الوطنى؟

- الاستجابة الكبيرة تؤكد أن القوى الوطنية المصرية لا تألو جهداً من أجل خدمة الوطن، لكن لا بد أن تعد المعارضة ملفاتها وتدرس جيداً كل المقترحات وتجلس مع الحكومة وتبحث معها الملفات، خاصة فى ظل الظروف الحالية، فأقوى دول العالم تواجه موجات تضخّم وتوقف سلاسل الإمداد، وبعض الحكومات وقعت فى مواقف محرجة وصعبة أمام شعوبها، لذا فإن وحدة الصف هى النتيجة المهمة لمواجهة الأزمة، ونتائج الحوار سيكون لها تأثير كبير، ولكن لا بد أن تبتعد لغة المعارضة عن الشعارات أو مغازلة مشاعر المواطنين.

الاصطفاف الوطنى خطوة كبيرة لتقوية الجبهة الداخلية وبدء بناء جمهورية جديدة

ما تفسيرك لحالة الاصطفاف الوطنى للقوى السياسية والوطنية مع بدء حوار غير مسبوق؟

- الاصطفاف الوطنى خطوة كبيرة من أجل تقوية الجبهة الداخلية فى هذا التوقيت الذى يتطلب وحدة الصف لبناء مرحلة جديدة يسهم فيها الجميع فى بناء الجمهورية الجديدة التى تقوم على الوحدة والمشاركة ومواجهة الأزمات والتحديات، ولا بد من ترتيب الأولويات خلال الحوار الوطنى ووضع أولويات أجندة القضايا الوطنية ودراسة جميع الملفات لتقديم حلول مدروسة قابلة للتطبيق.

هنا يجب الإشارة إلى أهمية وجود الأحزاب السياسية وتفعيل دورها وأثرها فى الشارع، لأن عدم وجود هذه الأحزاب يترك فراغاً فى الشارع، لذلك فالأحزاب عليها دور كبير فى المرحلة المقبلة.

ما توقعاتك لأثر الحوار الوطنى على الحياة السياسية وخلق تفاهم وتنسيق سياسى؟

- المرحلة الحالية تستوجب أن يتحمل الجميع مسئولياته، حكومة ومعارضة وقوى سياسية، كل فى مجاله، ولا بد من مراعاة أن صاحب القرار تكون أمامه معطيات وتقديرات للموقف كاملة، بكل الملابسات والاحتمالات وتقارير من جميع الجهات لا تكون لدى المعارضة، لذلك لا بد أن يكون هناك استيعاب لذلك، خاصة أن صانع القرار لا يستطيع كشف جميع الأوراق، لأن كشفها أمام الرأى العام كثيراً ما يكون أكثر ضرراً، واختار الرئيس السيسى منذ توليه المسئولية الطريق الصعب، ويتخذ القرارات ليس بغرض الشعبية أو مخاطبة مشاعر المواطن، بل الهدف هو المصلحة العامة والصالح العام للوطن والمواطن، ولذلك على المعارضة أن تكون متفهّمة، ولديها المعلومات والدراسات للملفات التى تُطرح بعيداً عن الخطابات الرنانة، وأن يكون هناك حوار مع الحكومة، وأدعو إلى مشاركة وزراء الحكومة فى الحوار الوطنى لشرح جميع الأوضاع بصراحة ووضع التحديات أمام الجميع لتقديم حلول والاستماع إلى مقترحات قابلة للتنفيذ فى النهاية.

هل الشباب عنصر مهم فى الحوار الوطنى؟

- الشباب يمثل 60% من الشعب المصرى، وهم طاقة ووقود مصر ومستقبلها، بل إنهم حجر الزاوية فى الحوار الوطنى، ولكن لا بد من التأكيد على أن وزارة الشباب ليست هى المسئولة فقط عن الشباب، بل إن وزارتى التعليم والتعليم العالى عليهما مسئولية أكبر منذ دخول الشاب المدرسة حتى تخرجه، حيث إن وزارة التعليم من تبنى وتشكل وجدان الشباب وتصقله الجامعات بعد ذلك، لذا أدعو لأن تكون هناك لجنة وزارية للشباب تضم وزراء الشباب والتعليم والتعليم العالى والثقافة لرسم خطط دعم ومشاركة الشباب.

كيف ترى مرور 8 سنوات على تولى الرئيس السيسى المسئولية؟

- لا يستطيع أى منصف أو مواطن إنكار الإنجازات التى تمت خلال السنوات الثمانى الماضية منذ تولى الرئيس السيسى الحكم والمسئولية، فالمشروعات القومية الكبرى فى كل ربوع مصر والتنمية فى جميع المجالات والبناء فى كل بقعة، ومشروعات المياه والكهرباء والصرف الصحى ومشروع حياة كريمة، الذى يُعد مشروع القرن، الذى يمثل نقلة كبرى للدولة المصرية، ويُعد من أكبر المشروعات فى العالم، إضافة إلى مشروعات النقل وإنشاء 7 آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة وخدمات الصحة ومجال الزراعة، ورأينا مشروع مستقبل مصر الزراعى، وكلها إنجازات تحتاج إلى عشرات السنين لإنجازها وإلى تمويل ضخم، ولا شك أن هناك طفرة غير مسبوقة، وأعتقد أنه لولا الظروف والأزمات الخارجية بداية من كورونا، ثم الحرب على أوكرانيا وتقلبات الأسعار فى النقل والطاقة والغذاء لكانت مصر فى وضع أفضل، ولشعر المواطن بثمار التنمية والمشروعات التى تتم.

تطوير السجون

فى مجال السجون تم تطوير لم يتخيله أحد، وأصبح السجن مكاناً لرعاية وتأهيل وإصلاح النزيل، ورأينا بأعينناً التطور الكبير، خاصة أن مصر تتعرّض كل فترة لحملة شرسة بدعوى ملف حقوق الإنسان لاستخدامها كورقة ضغط فقط للتأثير على القرار المصرى، وهناك ازدواجية واضحة فى المعايير يتم التعامل بها من الخارج، وقد التقيت بوفد من الاتحاد الأوروبى منذ فترة، وسألوا عن السجون والسجناء، وكان ردى لماذا تسألون عن سجين أو اثنين، وكلها تمّت بأحكام القضاء، وتهملون ملف سد النهضة الذى يُهدد حياة المصريين، وأين أنتم من هذا الملف؟ وتوفير المياه من أهم حقوق الإنسان، وهو الحق فى الحياة.