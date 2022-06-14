إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بدار السلام في سوهاج

شهد مركز دار السلام، جنوب شرق محافظة سوهاج، حادث تصادم بين سيارتين، أسفر عن إصابة 4 اشخاص بجروح وكدمات مختلفة، تم نقلهم إلى مستشفى دار السلام المركزي للفحص والعلاج، كما تم تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

إخطار أمني بإصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مركز شرطة دار السلام، بورود بلاغ يفيد بتصادم سيارتين، ووجود 4 اصابات، تم نقل المصابين إلى مستشفى دار السلام المركزي لإجراء الفحوص وتلقي العلاج اللازم.

الانتقال إلى موقع الحادث للمعاينة والفحص

وبالانتقال إلى موقع الحادث والفحص، تبين من خلال التحريات، التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد على العماري، رئيس مباحث المديرية، وضباط مباحث مركز شرطة دار السلام، جنوب سوهاج، تصادم سيارتين، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

أسماء المصابين في تصادم سيارتين بدار السلام

واستقبل مستشفى دار السلام المركزي كلاً من «ك. د. س.»، 20 سنة، مصاباً بجرح رضي بالرأس 5 سم وجرح رضي بالوجه 5 سم، و« ع. أ. ف.»، 22 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، و«ع. ع. ع.»، 28 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، و«و. ف. خ.»، 28 سنة، مصاباً بكدمات في الصدر، وجرى رفع اثار الحادث وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيداً للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات.

مصرع طفل في حريق بمنزل قديم بسوهاج

وفي وقت سابق، لقي طفل مصرعه متأثراً بإصابته بحروق شديدة، نتيجة حريق اندلع في أحد المنازل القديمة بدائرة مركز سوهاج، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت بانتداب فريق من خبراء المعمل الجنائي للمعاينة وبيان أسباب الحريق، كما أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة جثة الطفل، والتصريح بدفنها بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.