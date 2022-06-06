رئيس جامعة سوهاج يترأس أول جلسة لمجلس كلية الحقوق

ترأس الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج انعقاد اول جلسة لمجلس كلية الحقوق، وذلك ضمن استعدادات الكلية لاستقبال زيارة اللجنة المشكلة من لجنة قطاع الدراسات القانونية لكليات الحقوق.

واوضح رئيس جامعة سوهاج أنه فى اطار مجموعة الاجراءات التصحيحية التى تتخذها ادارة الجامعة فى ضوء توجيهات الوزير الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف على وزارة الصحة لتوفيق اوضاع الكليات التى تم افتتاحها خلال السنوات العشرة الاخيرة وتوجد بها اوجه قصور، فإنه تم صدور قرار بتشكيل اول مجلس لكلية الحقوق كإجراء قانوني لاستيفاء تشكيل القيادات الاكاديمية والمجلس الحاكم للكلية واللجان المنبثقة عنه كما حددها قانون تنظيم الجامعات.

ترشيح مشرفين علميين على أقسام الكلية العشرة

وأضاف الدكتور رابح رتيب بسطا المشرف على الكلية، أن مجلس الكلية فى أول انعقاد له قد اتخذ مجموعة من القرارات الهامة فى هذا الشان منها ترشيح مشرفين علميين على اقسام الكلية العشرة، واعتماد توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتى اسيوط وسوهاج بشان تبادل اعضاء هيئة تدريس بين كليتى الحقوق في الجامعتين.

المجلس يعتمد ملفات الكلية

وأشار الدكتور حماد عزب المشرف على شئون التعليم و الطلاب بالكلية أن المجلس اعتمد ملفات الكلية ضمن استعداداتها لاستقبال زيارة لجنة القطاع، كما وافق المجلس على الندب الكلى لعضوي هيئة تدريس من جامعة جنوب الوادى وثالث من جامعة اسيوط لاستيفاء أعداد أعضاء هيئة التدريس بالكلية.