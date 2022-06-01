رئيس جامعة سوهاج يعلن بدء ماراثون الامتحانات.. 25 طالبا في كل لجنة

قال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، إنّ الجامعة شهدت بدء ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني التحريرية اليوم، إذ تم الانتهاء من الامتحانات العملية التي بدأت في منتصف مايو المنقضي.

الجامعة وضعت جداول امتحانية تتوفر فيها كل الإجراءات الاحترازية

وأضاف «عبدالخالق» في لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين الإعلامي محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أن الجامعة وضعت جداول امتحانية تتوفر فيها كل الإجراءات الاحترازية وتم توزيع الكليات عالية الكثافة بعيدة عن بعضها في امتحانات تتابعية، ويتم إجراء الامتحانات على فترتين.

الحد الأقصى لكل لجنة 25 طالبًا

وأشار رئيس جامعة سوهاج، إلى أن الفترة الأولى تبدأ في التاسعة صباحا والثانية تبدأ في الواحدة ظهرا، مشيرًا إلى أنّ الحد الأقصى لكل لجنة 25 طالبا، إذ يقدر البُعد بين كل طالب وآخر متر في كل اتجاه، مع الالتزام بارتداء الكمامات وإحضار كارت التطعيم ضد فيروس كورونا.

ولفت، إلى أنّ كل كليات الجامعة موزعة إلى جزئين، الأول هو القطاع الطبي ويشمل كلية الطب والتمريض والصيدلة والمعهد الفني للتمريض والطب البيطري، وكلهم يقومون بأداء الامتحانات من خلال مركز الامتحانات الإلكترونية، الذي يحتوي حاليا على 650 جهاز كمبيوتر باستخدام نظام الحاسوب، وبقية الكليات الـ13 يؤدي طلابها الامتحانات، وكل الامتحانات مميكنة ويستخدم الطالب نظام البابل شيت على الأسئلة.