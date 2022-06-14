صرف مرتبات يونيو 2022 للموظفين بـ66 وزارة وجهة الثلاثاء والأربعاء المقبلين

تكثف الحكومة المصرية من الاستعدادات لصرف مرتبات شهر يونيو 2022 الحالي، الثلاثاء المقبل، الموافق 21 يونيو للعاملين والموظفين بأكثر من 66 وزارة وجهة، وهيئة تابعة للجهاز الإداري للدولة بداية من يوم الإثنين الموافق 21 يونيو المقبل، وتنتهي يوم 27 من نفس الشهر.

وحدد كتاب دوري أصدرته وزارة المالية في نهاية شهر مارس الماضي مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو الشهر الأخير في العام المالي الحالي 2021-2022 وحددت «المالية» أيام صرف مرتبات يونيو لتكون على نحو 5 أيام منعا للتكدس والتزاحم علاوة على إتاحة الصرف في ماكينات الصراف الآلي.

صرف مرتبات يونيو 2022 يوم الثلاثاء 21 يونيو

وبحسب الكتاب الدوري الصادر في مارس يبدأ الموظفون والعاملون بـ33 وزارة وجهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة صرف مرتبات يونيو 2022 يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 يونيو أبرزهم وزارات الصحة والسكان الداخلية والتنمية المحلية والمالية وقطاع الأعمال العام والخارجية والري والموارد المائية والزراعة والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والبيئة والقوى العاملة.

33 وزارة وهيئة وإدارة تابعة للجهاز الإداري للدولة

بينما يبدأ العاملون والموظفون بـ33 وزارة وجهة وهيئة وإدارة تابعة للجهاز الإداري للدولة صرف مرتبات يونيو 2022 يوم الأربعاء الموافق 22 يونيو الحالي أبرزهم وزارات الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والتربية التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والآثار والتنمية المحلية والثقافة بالإضافة إلى أجهزة التعبئة العامة والإحصاء والمحاسبات والتنظيم والإدارة وحماية المنافسة وحماية المستهلك والقومي للاتصالات.

وحذر الكتاب الدوري العاملين في الجهات الإدارية من التزاحم والتكدس على ماكينات الصراف الآلي، مؤكداً على أن مرتبات يونيو 2022 ستكون متاحة وقت بداية من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة أو إدارة أو جهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة.