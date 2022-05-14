جهاز حماية المنافسة: نراقب على السياسات ونمنع الاحتكار

قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز يلعب دورا أساسيا في إنفاذ القانون وإنهاء كل الممارسات الاحتكارية بمختلف أشكالها، وأيضًا المراقبة على سياسات المنافسة التي تقرها الدولها وتدعمها بشكل مباشر أو غير مباشر.

ممتاز: أكبر مشتر في كل قارات العالم للسلع هي الحكومة

وأضاف «ممتاز»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن أكبر مشترٍ في كل قارات العالم للسلع هي الحكومة في الدول المختلفة، وبالتالي فأرقام الدول قد وصلت لـ15% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، «دي أكبر نسبة لازم نبص عليها ونتأكد أن هناك كفاءة في الإنفاق بمعايير المناقصات».

وتابع قائلا: «الجهاز حط نقاط استراتيجية لدعم سياسة المنافسة، وهو الأمر القائم منذ عام 2009، كما وتم تدريب كل المشترين الحكوميين حتى أنه بات لديهم معرفة كبرى بالمناقصات والمزايدات بشكل تنافسي، وأيضا دعم سياسات المنافسة أو ما يسمى بالحياد التنافسي، وتم فيه إرسال كتاب دوري لكل الجهات الحكومية لمنع التمييز ضد أي شركة، بالتزامن مع وضع كتاب دوري مع عدد من الهيئات الحكومية، وإنفاذ القانون».

الممارسات الاحتكارية ممارسة إقصائية

وأوضح أن المنافسة الاحتكارية تزيد من سعر السلع والخدمات بنسبة قد تصل لـ50%، ما سيؤثر بدوره على موازنة الدولة العامة، وبالتركيز على تلك الآليات فسينعكس ذلك على المواطن وكفاءته تجاه الإنفاق، «من وجه نظر المستهلك فالممارسات الاحتكارية ممارسة إقصائية، وبذلك سيكون المواطن فريسة لتلك الممارسات».

وتابع: «الجهاز بيضع آليات كالإدارة المتخصصة الاستراتيجية التي ترصد القطاعات المختلفة حتى تستطيع التحرك بشكل استباقي حال وجد زيادة غير مبررة في أسعار المنتجات»