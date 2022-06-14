النيابة العامة تأمر بحبس المتهم بخطف ابنته والاعتداء عليها في المعادي

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم بخطف ابنته «نورا» بالمعادي، احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

تعدي المتهم على ابنته

وورد للنيابة العامة محضر تحريات الشرطة الذي ثبت فيه أنها توصلت لتعدي المتهم على ابنته بعد خطفها، واصطحابها كرها عنها لمسكنه للإقامة برفقته.

تفريغ كاميرات المراقبة

وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة الكائنة بمحيط مسرح الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.