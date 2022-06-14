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عاجل.. بدء جلسة محاكمة 4 متهمين في «كفن عين شمس» بتهمة خطف شخص

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بسمة عبدالستار
02:14 م | الثلاثاء 14 يونيو 2022
كفن عين شمس

كفن عين شمس

بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، قبل قليل، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«كفن عين شمس»، وذلك لاتهامهم بخطف مواطن وإجباره على توقيع إيصالات أمانة.

وأحالت النيابة العامة، في وقت سابق، المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما وجهت لهم تهمة خطف شخص واحتجازه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب المبرح، وأجبروه بالإكراه تحت تهديد السلاح، على توقيع إيصالات أمانة.

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