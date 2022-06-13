حبس المتهمين بواقعة خطف سيدة بالأميرية 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت جهات التحقيق حبس صاحب شركة ووالدته وحارس عقار 4 أيام على ذمة التحقيقات إثر قيامهم بخطف شقيقة زوجته بالأميرية.

بداية البلاغ

كان قسم شرطة الأميرية بالقاهرة قد تلقى بلاغاً يفيد قيام بعض الأشخاص باختطاف إحدى السيدات داخل سيارة ملاكي بدائرة القسم، وتمكن الأهالي من ضبط أحدهم عقب استغاثة المجني عليها بالمارة بالتزامن مع انفجار إطار السيارة المستخدمة في الواقعة حال كونهم بدائرة قسم شرطة الوايلي، الأمر الذي لم يمكنهم من الهرب.

وبعمل التحريات اللازمة تبين أن المتهم يمتلك شركة مواد غذائية، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وبسؤال المجني عليها إن كانت تجمعها صلة قرابة بأي من الجناة تبين أنها شقيقة زوجة المتهم، وقررت بأنها حال سيرها بالمنطقة سكنها كالمعتاد قام المتهم بالاشتراك مع والدته وحارس عقار بخطفها وإجبارها على استقلال السيارة صحبتهم دون رغبة منها.

وأكملت أنهم حال سيرهم بمحل الضبط انفجر إطار السيارة فقامت المجني عليها بالاستغاثة بالمارة الذين تمكنوا من تخليصها والتحفظ على المتهم لتسليمه لقسم شرطة الوايلي، ولاذت والدة المتهم وحارس العقار اللذان اشتركا في واقعة الاختطاف بالفرار.

خلافات زوجية دفعته لواقعة الخطف

وبمواجهة المتهم المضبوط أقر بأنه نظراً لوجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته «شقيقة المجني عليها»، اختمرت في ذهنه فكرة خطفها لإرشاده عن مكان تواجد زوجته بالاستعانة بوالدته والمتهم الآخر، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين الثانية والثالث، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم الأول أقرا بصحتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.