الروبل يتحدى الدولار.. أعلى مستوى في 4 سنوات

قفز الروبل الروسي بقوة في مواجهة الدولار الأمريكي، اليوم، حيث قفزت إلى أعلى مستوياتها أمام الدولار من فبراير 2018 على الرغم من الصعود الكبير للدولار الدولار المدعوم بقوة بتوقعات زيادة أسعار الفائدة ومخاوف الركود وتداعيات التضخم الكارثية التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقاً لموقع «انفستينج» العالمي أكد أن منصة التداول في بيان، أن بورصة موسكو أوقفت التداول بالفرنك السويسري في سوق الصرف الأجنبي اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق لـ 14 يونيو الحالي على أن يتم تطبيق القيود على أزواج العملات الفورية والمبادلة على الفرنك السويسري - الروبل الروسي «CHFRUB» والدولار الأمريكي - الفرنك السويسري «USDCHF» في أوضاع الصرف والصرف المباشر.

صعوبات في تسوية الفرنكات السويسرية

وأرجع «انفستينج» تعليق العمليات إلى الصعوبات في تسوية الفرنكات السويسرية، التي يعاني منها التجار والبنية التحتية المالية فيما يتعلق باعتماد تدابير تقييدية من قبل سويسرا اعتبارًا من 10 يونيو 2022 مشيراً إلى أن المركزي الروسي أكد على استمرار الوفاء بالالتزامات بموجب المعاملات المبرمة سابقًا كالمعتاد، وقالت البورصة في الوقت نفسه، إنه من الممكن زيادة شروط إيداع الفرنك السويسري في حسابات العملاء.

ويتجه الروبل الروسي خلال اليوم الثلاثاء إلى مستويات قرب الـ 55 روبل للدولار بارتفاع في حدود 2% حيث يتداول عند مستويات 55.7 روبل للدولار وكان الروبل الروسي تعرض لموجة من الهبوط أفقدته أعلى مستوياته في 7 سنوات مقابل الدولار واليورو تزامنا مع فرض الحزمة السادسة من العقوبات الغربية والتي شملت فرض حظر جزئي على ورادات النفط الروسية.

تقلبات العملات

وفي نهاية فبراير الماضي، رفع البنك المركزي الروسي بشكل مفاجئ سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 10.5 نقطة مئوية دفعة واحدة إلى 20% سنويا، وذلك على خلفية العقوبات الغربية وتقلبات سوق العملات.

وفي 10 يونيو 2022 قرر مجلس إدارة بنك روسيا «المركزي الروسي» خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 150 نقطة أساس إلى 9.5% سنويا.