الروبل الروسي يحقق أعلى مستوى له مقابل الدولار واليورو منذ 5 سنوات

سجّل الروبل الروسي، اليوم، أعلى مستوى له مقابل الدولار الأميركي في السنوات الخمس الأخيرة بعد بيانات إيجابية بشأن معدلات التضخم في البلاد، ويبدو أن الطريق يتهيأ أكثر لقرار جديد من المركزي الروسي.

الروبل يوسع مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية

ووفقاً لموقع «انفستينج»، الذي يقيس معدلات الاستثمار العالمي نجح الروبل الروسي في توسيع مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية ليعاود الصعود من جديد إلى قمة 5 سنوات.

وأشار الموقع إلى ارتفاع الروبل إلى أعلى مستوياته مقابل الدولار بزيادة 2% وصولا إلى مستويات قرب الـ 58.3 والتي وصل إليها منذ أسبوعين قبل موجة التراجع الأخيرة، وفي المقابل وسع الروبل مكاسبه مقابل العملة الأوربية ليرتفع الروبل مقابل اليورو في حدود 1.7% وصولا إلى مستويات قرب الـ 61 روبل/ يورو.

ويجتمع البنك المركزي الروسي يوم الجمعة المقبل لبحث السياسة النقدية للبلاد، وسط توقعات أن يقرر المركزي خفض سعر الفائدة الرئيسي وكان المركزي الروسي، فاجأ الأسواق في اجتماع طارئ عقده في 26 مايو الماضي، حيث قرر خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 3% دفعة واحدة إلى 11% سنويا.

تراجع معدل التضخم السنوي في روسيا

وبحسب «انفستينج»، أعلنت هيئة الإحصاء الروسية منذ ساعات أن معدل التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى 17.1% في مايو بعد وصوله إلى أعلى مستوياته منذ عقدين في أبريل، حيث سجل 17.8% إذ أن تضخم أسعار المواد الغذائية، الذي يعد مصدر قلق كبير للمواطنين الروس من أصحاب الدخل المنخفض، ارتفع إلى 21.5% على أساس سنوي الشهر الماضي مقابل 20.5% في أبريل.

وأشار إلى أن بيانات هيئة الإحصاء الروسية أظهرت أن أسعار السكر ارتفعت بنسبة 61.4%، والمعكرونة 29.2%، والفواكه والخضراوات 26.3 % في الوقت الذي أكد خلاله البنك المركزي الروسي في وقت سابق أن التضخم السنوي قد يصل إلى 23% هذا العام قبل أن يتباطأ خلال العام المقبل، ويعود إلى نسبة 4 % المستهدفة في 2024.