سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-6-2022 في البنوك المصرية

ارتفع سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 14-6-2022، بقيمة 3 قروش فى البنوك المصرية، وفقا لما أعلنته البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 14 يونيو.

وفي إطار خدمات «الوطن» لقرائها، نستعرض خلال السطور التالية سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، والمركزي المصري، والبنك الأهلي وبنك مصر وبنك المصرف المتحد، وبنك قناة السويس، كما يلي:

سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم الثلاثاء

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم الثلاثاء 14 يونيو، نحو 18.67 جنيه للشراء و18.75 جنيه للبيع، وذلك مع بداية تعاملات البنوك اليوم، وسجل سعر وقيمة الدولار اليوم في بنك قناة السويس، نحو 18.75 جنيه للبيع و18.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك المركزي

كما بلغ سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنك المركزي وفق بداية التعاملات، نحو 18.66 جنيه للشراء و18.74 جنيه للبيع، وذلك وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للبنك، في حين سجل سعره بالبنك الأهلي المصري نحو 18.67 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع، وفق موقع البنك الأهلي.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل اليوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو سعر الدولار ببنك الإسكندرية 18.69 جنيه للشراء و18.75 جنيه للبيع، في حين وصل سعره في بنك مصر إلى 18.67 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع، وفق أول تعاملات للبنوك اليوم.

سعر الدولار في الدولي البنك التجاري

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري نحو 18.69 جنيه للشراء و18.75 جنيه للبيع، وفقا لما أُعلنه البنك في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو.