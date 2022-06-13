«العريان»: الدولار عند أعلى مستوى منذ سنوات.. ورفع الفائدة «تأخر»

قال الدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادي العالمي، إنَّ المخاوف من التضخم، وما تشير إليه تلك المستويات غير المسبوقة ضمنا لاستجابة سياسة «الاحتياطي الفيدرالي» المتأخرة برفع الفائدة، دفعت الدولار إلى أعلى مستوى له منذ عدة سنوات.

وأضاف «العريان» في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنَّ الولايات المتحدة يمكن لها أن تتغلب على عواقب القدرة التنافسية، بينما تستفيد من التضخم الأقل استيرادا، بعد ارتفاع سعر الدولار.

ارتفاع تكاليف الاستيراد للدول النامية مع صعود الدولار

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنَّ الأمر مختلف بالنسبة للدول النامية، لاختلاف هيكل اقتصاداتها، واعتمادها بصورة كبيرة على الاستيراد، «بالنسبة للبلدان النامية المستوردة للسلع الأساسية، فإنَّ الأمر أصعب بكثير».

يجدر الإشاة إلى أنَّ الدول تقوم بدفع معاملاتها التجارية من واردات وغيره، بالعملة الصعبة، التي في الغالب تكون مقومة بـ الدولار الأمريكي.

الاحتياطي الفيدرالي يرفع الفائدة على الدولار إلى 0.5%

ومنذ بداية العام الجاري، تبنى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سياسة نقدية أكثر تشددا، ليرفع سعر الفائدة على الدولار إلى 0.5% حتى الآن، مع توقعات بمزيد من الزيادات خلال اجتماعاته على مدار العام.

ويأتي ذلك في ظل توجه عالمي للبنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة، إذ رفع بنك إنجلترا الفائدة على الجنيه الاسترليني، وكذلك بالنسبة للعملة الأوروبية الموحدة، اليورو، كما أعلنت دول الخليج زيادة الفائدة على عملاتها، وذلك عقب إعلان الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية الأكثر تشددا.

فيما قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة على العملة المحلية، الجنيه، خلال اجتماع استثنائي في مارس الماضي، الذي قرر خلاله الزيادة بنسبة 1%، تلى ذلك زيادة جديدة بنسبة 2% خلال اجتماعه الأخير في 19 مايو الماضي.