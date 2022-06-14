بجنيه واحد زور طبيبك النفسي وتخلص من أزماتك.. أماكن وأسعار الكشف

مع ضغوطات الحياة والمرور بالعديد من الظروف القاسية والمشكلات والأزمات، يعاني الكثير من الأشخاص من بعض الأمراض النفسية نتيجة للتعرض لبعض المواقف في الصغر، والتي قد تبقى خالدة حتى مع التقدم في العمر، وكذلك التعرض للصدمات في مرحلة المراهقة أو الشباب، وهو ما يستوجب تدخل الطب النفسي في هذه الحالة لاستعادة الشخص عافيته وسلامته النفسية، ولكن يتخوف غالبية الأشخاص من زيارة الأطباء بسبب أسعار جلساتهم المرتفعة.

وفي إطار التيسير على الأشخاص ومساعدتهم، تتيح بعض المستشفيات كشوفات بأسعار رمزية للجميع، نتعرف عليها من خلال السطور التالية.

أسعار كشف الطب النفسي في المستشفيات

- قسم الطب النفسي في مستشفى الدمرداش، يبلغ سعر الكشف 5 جنيهات فقط، ويعمل القسم من الساعة 8 صباحا وحتى 10 صباحا، أيام الأحد والاتنين والأربعاء، ويبدأ سعر الجلسة من 20 جنيها.

- مستشفى العباسية، يبلغ سعر الكشف جنيها واحدا في العيادات الخارجية.

- مركز الإرشاد النفسي بجامعة عين شمس، يبلغ قيمة الكشف نحو 20 جنيها.

نصائح للتعامل مع مرض الاكتئاب

وكانت الأمانة العامة للصحة النفسية، نشرت عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، نداء للمواطنين بالحرص على زيارة الطبيب النفسي، مشددة على عدة الاستهانة بنوبات الاكتئاب أو الاضطرابات النفسية والابتعاد عن وصم زيارات الطبيب النفسي والتنمر على المترددين على العيادات النفسية.

كما تحدث أحمد حسن حسين، استشاري الأمراض النفسية، عن مرض الاكتئاب عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، موضحا أن علاج الاكتئاب ليس بالصلاة والاستغفار فقط، فهذا علاقة بين العبد وربه، ولكنه مرض مثل أي مرض وله علاج وجلسات طبية.

النساء تصاب بالاكتئاب أكثر من الرجال

وقال «حسين»، إن الاكتئاب هو واحد من الأسباب المؤدية إلى الإعاقة في العالم، وهو مساهم رئيسي في العبء العالمي العام للمرض، كما أن النساء تصاب بالاكتئاب أكثر من الرجال، موضحا أن مرض الاكتئاب قد يؤدي إلى الانتحار، ويوجد علاج فعال لحالات الاكتئاب الخفيفة والمتوسطة والشديدة، مثل العلاج الدوائي والعلاج المعرفي السلوكي أو كلاهما معا.