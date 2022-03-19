المؤبد لقاتل زوجته بالخصوص.. الطب النفسي: «مسئول عن أفعاله»

قضت محكمة جنايات بنها في محافظة القليوبية، اليوم السبت، بالسجن المؤبد لتاجر متهم بقتل زوجته بمدينة الخصوص، بدعوى شكه في سلوكها، وادعائه الجنون والمرض النفسي، حيث كشف تقرير مصحة الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية عن أنه لا يعاني من أي أمراض نفسية أو هلاوس، وأنه كان سليم القوة العقلية خلال رتكابه الجريمة، حيث اطلعت المحكمة على التقرير النهائي للجنة الخماسية، الذي جاء فيه أنه سليم القوى العقلية وقت ارتكاب الحادث.

عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين، رئيس الدائرة السابعة بمحكمة جنايات بنها، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمود عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا، سكرتير الدائرة.

تقرير الصحة النفسية: المتهم سليم عقلياً

وأحالت محكمة جنايات بنها المتهم بقتل زوجته بالخصوص إلى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بالعباسية، لفحص المتهم ويُدعى «روماني ف.»، في ضوء أوراق علاجه المقدمة من دفاعه أمام النيابة والمحكمة، لبيان عما إذا كان قد لحقه ثمة عوارض نفسية أو عقلية تؤثر على سلامة إرادته في تاريخ حدوث الواقعة أو في تاريخ سابق عليها، وعما إذا كان من شأن ذلك العارض أن يؤثر على في سلامة إرادته ومسئوليته عن ارتكاب واقعة قتل زوجته.

تفاصيل قتل تاجر زوجته بالخصوص

تعود القضية إلى ورود بلاغ لأجهزة أمن القليوبية بالعثور على جثة سيدة تُدعى «سميرة خ.»، مصابة بطلق ناري خرطوش داخل منزلها بالخصوص، وتم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة، وتوصلت جهود رجال المباحث إلى أن وراء الواقعة زوج القتيلة «روماني ف.»، تاجر، ارتكب جريمته مدعياً سوء سلوكها وشكه فيها، حيث أطلق عليها الرصاص من فرد خرطوش، مما أسفر عن وفاتها، وفر هارباً.

تم إلقاء القبض على المتهم وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وأحيل للنيابة، حيث حاول خلال التحقيقات، ادعاء الجنون، وأنه مصاب بحالة نفسية، وقررت النيابة حبسه 4 أيام، فيما أحالته النيابة الكلية ببنها للمحاكمة الجنائية، ووجهت له تهمة القتل العمد لزوجته، وحيازة سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص.

واعترف المتهم بارتكاب جريمته لشكه في سلوك زوجته، وأنها على علاقة بأحد الأشخاص، وهو ما نفاه شهود العيان، مؤكدين حسن سير وسلوك الزوجة، وأن المتهم قتلها عمداً، بسبب ظروفه المادية، وعدم إنفاقه على المنزل، وقررت المحكمة عرضه على لجنة من الطب النفسي لفحص قواه العقلية، قبل أن تقضي اليوم السبت، بمعاقبته بالسجن المؤبد.