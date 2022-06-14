السجن 10 سنوات لعامل متهم بقتل جاره لخلافات على أرض زراعية بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالسجن 10 سنوات لاتهامه بقتل شخص بدائرة مركز العسيرات في محافظة سوهاج، بسبب خلافات بينهما على حدود أرض زراعية، وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار، وعضوية المستشارين أحمد عبدالمنعم، ومصطفى أبوالقاسم، بأمانة سر عصام حسانين.

أحداث الواقعة تعود إلى 2021

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس من العام الماضي 2021، بدائرة مركز العسيرات بمحافظة سوهاج، عندما قام المدعو «م. م»، 30 عاما، عامل بورشة نجارة من مركز العسيرات بمحافظة سوهاج، بقتل المدعو «ع. ع»، 45 عاما، عامل، مقيم بذات الناحية بمركز العسيرات أيضا.

تربص المتهم للمجني عليه وقتله

وتربص المتهم بالمجني عليه أثناء عودته لمنزله مساءً، ثم أطلق نحوه عدة أعيرة نارية قاصدا قتله وذلك من سلاح ناري كان بحوزته، بسبب خلافات قديمة بين الطرفين تمتد إلى الآباء حول ترسيم الحدود الزراعية بينهما.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى العسيرات المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحريز السلاح الناري.

إحالة القضية إلى محكمة الجنايات

وأحيلت الواقعة إلى نيابة سوهاج العامة التي وجهت للمدعو «م . م»، 30 عاما، عامل، تهمة قتل المجني عليه «ع . م»، مع سبق الإصرار والترصد، بأن أطلق صوبه عدة أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته أمام منزله، فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم، بالسجن المشدد 10 سنوات.