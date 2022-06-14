خالد الجندي يدشن قناة لتفسير القرآن على اليوتيوب: «المعنى الثاني»

أعلن الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تدشين قناة على موقع «يوتيوب» من أجل تفسير القرآن الكريم، إذ ذكر أن أي شخص عليه أن يطور من نفسه قدر المستطاع، لذلك دشن هذه القناة للتسهيل على المواطنين في معرفة أمور دينهم، مؤكدًا أن الحلقات تكون عبارة عن تفسير القرآن الكريم كاملًا بنظام الآية الواحدة، فكل آية يتم تفسيرها في فيديو وحدها، وبالتالي الحلقة الواحدة أي الفيديو لن يستغرق أكثر من 3 دقائق.

المعنى الثاني.. اسم القناة على يوتيوب

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي»، أنه أطلق «المعنى الثاني» كاسم لقناته لأن هناك معنى آخر للآية قد لا يدركه الناس وقد لا يعرفه الكثيرون، مؤكدًا أنه سجل 85 حلقة مصورة على أعلى مستوى، «لو أنت عايز تشوف المليون كتاب اللي أنا قرأتهم اتفرج على الحلقات»، موضحًا أنه حاول تقديم أول تفسير باللغة العامية.

القناة مخصصة فقط للتفسير

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه تحدث باللغة العامية كونه لاحظ أن هناك بعض الناس المسافة بعيدة بينهم وبين إدراك المعاني اللغوية والفصاحة اللغوية، موضحًا أن هذه القناة مخصصة فقط للتفسير، ولعل هذا دافعا لمشايخنا في الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء لكي نتنافس لتطوير وتجديد الخطاب الديني، معربًا عن تمنياته أن تكون هذه القناة بداية لقنوات أخرى من قبل المشايخ.