خالد الجندي: السلفيون حولوا السنن إلى فروض

قال الشيخ خالد الجندي، عضو مجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المرأة يجوز لها أن تشترط على زوجها في عقد الزواج ألا يتزوج بغيرها، وهذا ما اتفق عليه كل المذاهب الفقهية الأربعة، لافتًا إلى أنه في حق البعض يكون واجب وفي حق البعض يكون مكروه وأحيانا يكون مندوه، لافتًا إلى أن بعض الأشخاص يكونوا غير قادرين على الزواج من الأساس.

الجندي: المنهج السلفي أعور

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه في برنامج «لعلهم يفقهون»، مساء اليوم، على فضائية «DMC»، أن المنهج السلفي أعور وليس لديهم التأصيل الفقهي، مواصلًا: «في سنن حولها السلفيون إلى فروض وحولوها لواجبات وضروريات، وكمان في أمور مباحة تحولت إلى واجبات، زي التعدد اللي هو مش سنة ولا واجب ولكن هو أمر مباح ومتغير باستمرار».

استخدام المعازف

وأوضح عضو مجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن السلفيون أيضًا منعوا استخدام المعازف على الرغم من إتاحة بعض العلماء استخدام المعازف، ولديهم أدلة، وهناك فريق آخر ينفي هذا الأمر ويراه حرامًا، لافتًا إلى أن المعازف كآلة ليست حرام طالما لا تدعو إلى فعل ولا قول يخالف، مواصلًا: «السلفيون بيقولوا طبالين ورقاصين».

الحنابلة أتاحوا الحلف بالنبي

وأوضح عضو مجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن «الحنابلة الوحيدين الذي أتاحوا الحلف بالنبي، ولكن السلفيون يكفرون من يحلف بالنبي، وكمان السلام بين الرجل والمرأة في قولين واحد مكروه وواحد محرم وحديث النبي لا أصافح النساء مش تحريم وترك السلام بين الرجل والسيدة أولى لكنه عمله ليس حرامًا».