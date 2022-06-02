خالد الجندي: «الخطاب المتشدد يودينا في داهية»

قال الشيخ خالد الجندي، عضو مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن السلفيين أخذوا الدين من وجهة نظرهم وحرموا أشياء هي في الأصل حلال، مثل الإشهاد على الطلاق، مشيرًا إلى أن القرآن الكريم نص على الإشهاد في الزواج والطلاق، كما ورد في سورة الطلاق وَ«أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ»، موضحًا أن السلفيين لم يستخدموا الإشهاد في الطلاق كما في الزواج.

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه في برنامج «لعلهم يفقهون»، مساء اليوم، على فضائية «DMC»، أن السلفيين اعتبروا أن «الجلبية» أمر ضروري للرجل، وهذا الخطاب المتشدد «يودينا في داهية»، وهناك أشياء محرمة حللوها مثل ضرب المرأة.

وتطرق عضو مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى مسألة أكل مال اليتيم، موضحًا أن القرآن اعتبر ذلك حرامًا، وجاء في القرآن الكريم أن أكل مال اليتيم هو أكل نار في البطون، وهذا أمر فيه ترهيب شديد لعدم فعل هذا الأمر في مال اليتيم.

القرأن موصي على اليتيم

وواصل عضو مجلس الأعلى للشئون الإسلامية: «القرآن الكريم بيتلكك على ملامح وشك وأنت بتكلم اليتيم، وصوتك وملامح كرمك» مستشهدًا بالآية القرآنية التي تقول: «أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ»، موضحًا: «لو زعقت لليتيم وقهرته أبقى مكذب بالدين وهتحاسب حساب عسير يوم القيامة».