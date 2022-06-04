خالد الجندي لشخص تطاول عليه: «ليك 10000 جنيه لو اكتشفتلي غلطة» «فيديو»

قال الشيخ خالد الجندي، عضو مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن البعض أحيانًا يتصور أنه عالم، وعندما يحدث ذلك، فإنه يقع في مشكلة كبيرة: «أول ما تنتفخ وتقول أنا عالم بيحصلك مشكلات، أبسطها بعض الردود اللي بتيجي من السادة القراء الذي يقرأ ويشرح ويعترض بإصرار على ما لديه دون أي فرصة للنقاش معه».

ترحيب بكل المختلفين في برنامج لعلهم يفقهون بشرط

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه في برنامج «لعلهم يفقهون»، مساء اليوم، على فضائية «DMC»: «اللي شايف نفسه عالم، بنقوله محتاجينك تشرفنا في البرنامج، لكن بشرط إنك تبقى أزهري، عشان في بيننا مشترك نقدر نتكلم فيه، وهناك أحد المتابعين اسمه مبارك عبد الرازق بوسباق يقول إنه درس العلم وحضر دروس العلم، ودرس في كلية أصول الدين».

نخب وكوادر وتخصصات برنامج لعلهم يفقهون

ووجه عضو مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حديثه إلى مبارك عبد الرازق: «أنت على دماغنا من فوق، وممكن نستضيفك وهتقعد مكاني ومش هبقى موجود وهتنازل عن مكاني، وهتكلم الأساتذة في مجلس الفقه ببرنامجنا يوم الخميس، عندنا أسود ضواري ووحوش وكلهم أساتذة ويحملون درجة الدكتوراة في التفسير والحديث والفقه المقارن والفقه، لدينا خيرات الله وعندنا كل التخصصات».

الاختلاف موجود في لعلهم يفقهون دون توتر

وتابع الشيخ خالد الجندي، عضو مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «نختلف كثيرا، لكن المشاهد لا يشعر بالاختلاف لأننا نبتسم ولا نتوتر، لكن في حقيقة الأمر، لا هم بيسكتوا لي ولا أنا بسكت لهم، وأتمنى مبارك عبد الرازق ينورنا ويورينا غلطة عندي، ووعدت أي شخص يمسك لي غلطة بـ10 آلاف جنيه، بس قولنا اعتراضك على ايه، لكن بالنسبة للشتيمة، فالله يسامحك ويسامح أي حد، صحيفتك واملأها بما شئت وأي أزهري شايفنا بنفتي غلط يلحقنا وشايف إننا مش بنتكلم وفقا للعلوم الشرعية يلحقنا ويجي ويقول انتو بتتكلموا غلط».