محافظ سوهاج يفتتح مبنى إدارة البلينا التعليمية بتكلفة 9.4 مليون جنيه

افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، خلال جولته الميدانية بمركز البلينا، مبنى إدارة البلينا التعليمية، بتكلفة إجمالية بلغت 9 مليون و400 ألف جنيه، بحضور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، والنائب محمود أبو الخير، والنائب نور أبو ستيت، أعضاء مجلس النواب، والنائب أحمد فوزي عبدالكريم، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والسيد أبو عقيل، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، ولطفي محمد علي، رئيس مركز ومدينة البلينا.

صالات لتقديم الخدمات للمواطنين

وتفقد محافظ سوهاج مبنى إدارة البلينا التعليمية، واستمع إلى شرح مفصل عن الإدارة ومحتوياتها، حيث أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن المساحة الكلية للمبني تبلغ 650 متراً مسطحاً، ويتكون المبنى من دور أرضي و4 أدوار علوية، تحتوي على كافة الأقسام والإدارات المختلفة، وصالات تقديم الخدمة للمواطنين، طبقاً للتحول الرقمي.

وأشاد محافظ سوهاج بالمستوى المتميز لمبنى الإدارة التعليمية بالبلينا، مؤكداً أن سوهاج تشهد طفرة غير مسبوقة في مجال الأبنية التعليمية، في إطار مجهودات الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم، وتحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين، وتوفير سبل الراحة لجميع أطراف المنظومة التعليمية.

إنشاء 3 إدارات تعليمية بخطة العام الماضي

وأشار المهندس سيد أبو عقيل إلى إنشاء 3 إدارات تعليمية بخطة العام الماضي، منها إدارة البلينا التعليمية، وإدارة دار السلام التعليمية، بتكلفة 6 ملايين جنيه شاملة التجهيزات، وإدارة جهينة التعليمية، بتكلفة 6 ملايين جنيه، شملت أعمال التوسعة والتعلية، ويجري الانتهاء من التجهيزات اللازمة.