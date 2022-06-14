سوهاج تناقش كيفية حماية البيئة من حرق المخلفات الزراعية

نظمت المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27»، في محافظة سوهاج، مجموعة من الأنشطة التعريفية بمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP-27)، تضمنت ندوة عن حماية البيئة من خطر حرق المخلفات الزراعية، خاصةً أشجار النخيل والموز

تجربة تحويل مخلفات الموز لمنتجات

واستعرض يسري تجربته في تحويل مئات الآلاف من جذوع أشجار الموز، لنسيج يجر استخدامها في صناعات متعددة، منها صناعات آثاث وديكور وحقائب، بعد معالجة تلك الجذوع عبر آلة صنعها خصيصا للاستفادة من مخلفات اشجار الموز حيث يصل ما يخرج من الأراضي كمخلفات نخيل نحو مليون شجرة سنويبا تتسبب في مشكلات بيئية وأجتماعية وتتسبب في أعاقة المياه في المجاري المائية

أسباب التغيرات المناخية

تضمنت الندوة محاضرة محمد يسري، مدير شركة «بنانا آرت» للتنمية المستدامة والتدريب ومدير تنفيذي جمعية «تواصل»، تناولت التعريف بالتغيرات المناخية وأسبابها وأثارها على المجتمع، وجهود الدولة المصرية في هذا الإطار، بالإضافة إلى التوعية بالأضرار الناتجة من حرق مخلفات اشجار الموز والنخيل، وأهمية الاستفادة من هذه المخلفات، من خلال إقامة مشروعات صغيرة تقوم على تدوير مخلفات أشجار الموز والنخيل، بما يحقق عائدات اقتصادية.

توصيات لمواجهة التغيرات المناخية

واختتمت الندوة بمجموعة من التوصيات، أهمها العمل على زيادة الوعي بأهم القضايا البيئية في المجتمعات المستهدفة، خاصةً الزراعية والصناعية، والعمل على تنفيذ ورش تدريبية للفئات المستهدفة، لتدوير المخلفات وتحويلها لمنتجات، وإقامة مشروعات صغيرة للأسر، بالإضافة إلى أهمية تبادل الخبرات بين المجتمعات التي تعمل في تغيرات المناخ، والمشاركة المجتمعية في تنفيذ الأنشطة البيئية بالمجتمعات المستهدفة.