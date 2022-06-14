محافظ سوهاج يستمع لشكاوى 106 مواطنين بحضور نائبه والسكرتير المساعد

التقى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، يرافقه نائبه أحمد سامي القاضي، واللواء ضياء الدين أبو العزم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، عدد 106 مواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي يعقد بشكل دوري كل اسبوع بديوان عام المحافظة، لحل مشاكل المواطنين من أهالي وأبناء المحافظة من مختلف المراكز والمدن والقرى، وتلبية احتياجاتهم الضرورية، بحضور الدكتور الطاهر موهوب، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

استجابة فورية لغالبية طلبات المواطنين وإحالة البعض للدراسة

استمع محافظ سوهاج ونائبه والسكرتير المساعد إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين طلبات الحصول على معاش «تكافل وكرامة»، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، والأشخاص ذوي الإعاقة، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة، وقد تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنون اليوم، فيما أحيلت بعض الطلبات، التي تحتاج إلى الدراسة، للجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.

أنشطة متنوعة لثقافة سوهاج خلال موسم الصيف

وفي وقت سابق، قام فرع ثقافة سوهاج بعدد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة، وذلك في إطار خطة الفرع للأنشطة الصيفية، حيث تضمنت الفعاليات عرض عدد من المسرحيات والمعارض الفنية وورش الرسم والندوات الثقافية والأمسيات الشعرية وعروض فرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية.