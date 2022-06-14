رئيس أكاديمية البحث العلمي: السيسي يهدف لتحقيق المزارعين أعلى ربح

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه طموح وأهداف كبيرة من بينها تحسين مستوى معيشة المزارعين، من خلال حصول صغار المزارعين في الريف المصري الذين لديهم رؤوس ماشية بلدية إنتاجها ضعيف من الألبان واللحوم، على أخرى أكثر ربحية لهم، وهذا يهدف لتحسين مستوى معيشتهم، كما أن البحث العلمي سيتم توجيهه لخدمة الصناعة المصرية وبخاصة صناعة الألبان، وذلك من أجل تحقيق الأمن الغذائي.

حل المشكلات الخاصة بالثورة الحيوانية وتطويرها

وأضاف «صقر»، خلال حواره في برنامج «المواجهة»، مع الإعلامية لما جبريل، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، أن المركز العلمي البيطري الملحق بمشروع الإنتاج الحيواني في مدينة السادات له أهمية كبيرة في تأمين الغذاء للمصريين الفترة القادمة، مؤكدًا أن دور أكاديمية البحث العلمي أن تأخذ المشاكل التي تواجه الصناعة وطرحها داخل الأكاديمية في هيئة مشروعات بحثية لإيجاد حلول سريعة، فدور الأكاديمية في هذا المجمع المتكامل هو حل المشكلات الخاصة بالثروة الحيوانية وتطويرها.

تحقيق الأمن الغذائي للمصريين

وأشار رئيس أكاديمية البحث العلمي إلى أن هذا يساعد على توجيه البحث العلمي لخدمة أهداف الصناعة، موضحًا أن الدولة المصرية تريد جلب الكثير من رؤوس الماشية عالية الإدرار، ولكن اختلاف المناخ سيكون عائقا أمام هذا المشروع الذي تريده الدولة، ولهذا ستقوم الأكاديمية بإنشاء مشروع تهجين للسلالات الخارجية عالية الإدرار وتكون قادرة على تحمل طبيعة البيئة المصرية، إذ إن المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان هدفه تأمين الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي للمصريين.