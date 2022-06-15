«الصحة» تكشف تفاصيل مبادرة جديدة للكشف المبكر عن الأورام السرطانية

أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي، باسم وزارة الصحة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على صحة المصريين، مشيدًا بمبادرة 100 مليون صحة التي تهدف للحفاظ على سلامة المواطن، وانبثقت عنها 11 مبادرة جديدة.

مبادرات الدولة.. من الجنين إلى الشيخوخة

وضرب «عبدالغفار» مثلًا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، بمبادرات صحة الأم والجنين والكشف المبكر عن ضعف السمع والأمراض الوراثية بين الأطفال، إلى جانب الكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم بين أطفال المدارس، والكشف عن صحة المرأة وأورام الثدي والاعتلال الكلوي وفحص المسنين وتقديم الرعاية لهم.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن مبادرات الدولة تبدأ من مرحلة الجنين وصولًا لمرحلة الشيخوخة، متضمنة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، لافتًا إلى وجود مبادرة جديدة تتعلق بالكشف المبكر عن الأورام السرطانية مؤكدًا أن أعلى نسبة للإصابة بالمرض بين المصريين الذكور هي سرطان الكبد والمثانة والرئة والبروستاتا وأعلى نسبة بين النساء لسرطانات الثدي والكبد والقولون.

المبادرة تستهدف عدة أنواع من السرطانات

وأكد «عبدالغفار»، أن المبادرة الرئاسية الخاصة بالكشف المبكر عن السرطان تتعلق بسرطان الكبد والرئة والبروستاتا والقولون والتي سجلت أعلى نسب الإصابة بين المصريين، مشددًا على أن القاعدة تقول إن التشخيص المبكر يساوي شفاء قد تصل نسبته إلى 100% في حالة التشخيص المبكر للأورام والتشخيص المتأخر يعني مزيد من التعقيد ويؤدي لانتشار الورم وصعوبة التعامل معه طبيًا.

وأوضح أن الإعلان عن المبادرة سيجري عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الصحة ووسائل الإعلام المختلفة، فضلا عن إطلاق قوافل بالقرى لفحص المواطنين، مع إجراء استبيانات لحصر عوامل الخطورة وتوجيه المواطنين المعرضين أكثر للإصابة للمستشفيات لإجراء اختبارات أكثر وعلاج المواطن حال اكتشاف إصابته بالأورام على نفقة الدولة المصرية بالكامل.