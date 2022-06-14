«الصحة»: عالجنا 2 مليون مصاب بفيروس سي.. ولدينا 600 مستشفى

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، القائم بأعمال وزير الصحة، إنه تفقد المستشفيات في محافظة الإسكندرية ضمن خطة متابعة مستمرة بين مختلف المحافظات، حيث يوجد في مصر نحو 2000 مستشفى، ويتبع وزارة الصحة أكثر من 600 مستشفى على مستوى الجمهورية.

توفير مبالغ على الدولة

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن المبادرات الرئاسية الكشف والعلاج فيها مجاني حتى إذا كان هناك تدخل جراحي أو بالعقاقير.

ولفت إلى أن العديد من الدول تشكر مصر على تقديم المبادرات العلاجية التي نفذتها خلال الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن الكشف المبكر عن الأمراض يوفر على الدولة الكثير، وظهر هذا بشكل كبير في مبادرة علاج مرضى فيروس سي عندما تم الكشف على 50 مليون مواطن وعلاج مليوني شخص مصاب بفيروس سي.

11 مبادرة للكشف المبكر عن الأمراض

وأكد القائم بأعمال وزير الصحة، أن الدولة المصرية أطلقت 11 مبادرة رئاسية للكشف المبكر عن الأمراض والعلاج منها، وشملت مبادرات علاج سرطان الثدي والأمراض غير السارية وأمراض الأطفال ومرض الكبد الوبائي بأنواعه المختلفة، وتم إضافة الكشف عن الأورام وسرطان عنق الرحم والرئة، مبينا أن الكشف المبكر يتيح العلاج المبكر، وهذا ظهر في مبادرة صحة المرأة لأن نسبة نجاح العلاج في السرطانات خلال المرحلة الأولى 100%.