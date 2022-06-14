القائم بأعمال وزير الصحة: أطلقنا 11 مبادرة رئاسية للكشف المبكر عن الأمراض

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، القائم بأعمال وزير الصحة، إن مصر أطلقت 11 مبادرة رئاسية في نفس التوقيت والكفاءة؛ مختصة بصحة المرأة والطفل والأمراض غير السارية والاعتلال الكلوي والكشف عن الأورام، مبينا أن الكشف المبكر يتيح العلاج المبكر، مؤكدا أن مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي أتاحت الكشف على الأشخاص مبكرا لعلاجهم بشكل أسرع وأوفر على ميزانية الدولة، متابعا: «كل جنيه بيتصرف على الصحة بيوفر على الدولة 24 جنيه أخرى».

العلاج بالمجان

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أن العلاج بالكامل مجانا، ويمكن الذهاب لمعهد ناصر في أقسام السيدات، لافتة إلى أن هناك أيضا تحركا بالسيارات في الأماكن التي لا توجد بها مستشفيات في القرى البعيدة.

وأوضح القائم بأعمال وزير الصحة، أنه تم إضافة الكشف على سرطان الرئة، ضمن المبادرة التي يتم طرحها خلال الأيام المقبلة، والكشف يكون عبر أجهزة متطورة للغاية تم شراؤها من الخارج.

المسوح المبكرة تسهل العلاج

ولفت إلى أن المبادرة تلقى عناية خاصة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبينا أن المسوح المبكرة تسهل العلاج المبكر، ويتم توفير مبلغ أكبر من المال لأن التعامل مع المرض في أوله أسهل من التعامل معه في نهايته، مبينا أن حضور الفائز بجائزة نوبل المؤتمر المصري الأفريقي كان مهما.

وأكد أن أدوية علاج مرض الكبد يجب أن تتم في المراحل المبكرة لتسهيل علاج الأشخاص.