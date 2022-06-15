وزير الإسكان يتابع مشروعات المرافق والخدمات في مدينة طيبة الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بقطاعي المرافق والخدمات بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، مؤكدا ضرورة دفع العمل بالمشروعات وتذليل أي عقبات، لتحقيق التنمية المستهدفة وتوفير الحياة الكريمة لا سيما لأهالي الصعيد.

وأوضح وزير الإسكان، أنّه جرى الانتهاء حديثا من استكمال محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 15ألف م3/يوم، وجارٍ تنفيذ أعمال الفرمة للطرق وشبكات المياه والخط الناقل وشبكات الصرف الصحي ومحطتي الرفع وخطي الطرد (1,2) للمرحلة الثانية بمنطقة 620 فدانا بتكلفة 200 مليون جنيه وبنسب إنجازٍ متقدمة.

مشروعات مدينة طيبة الجديدة

وأضاف المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، أنّه جارٍ تنفيذ الأعمال المتبقية من مشروع شبكة كهرباء وتليفونات المنطقة الصناعية والمنطقة السياحية والمنطقة ج بالمدينة، وأعمال تنفيذ شبكات كهرباء قطع أراضي الإسكان الاجتماعي «المرحلة الثانية» لمنطقة 620 فدانا، ومنطقة الخدمات الاستثمارية «المقابر سابقا» بمساحة 202 فدان تقريبا، وشبكة التليفونات الرئيسية والثانوية للمجاورة الثانية بمنطقة الإسكان الاجتماعي 480 فدانا.

الإسكان الاجتماعي

وأشار رئيس الجهاز إلى أنّه جارٍ استكمال طرق منطقة الإسكان الاجتماعي لباقي منطقة 480 فدانا «تربة زلطية – أسفلت»، وطرق منطقة الإسكان الاجتماعي لباقي منطقة 620 فدانا، ومرافق «طرق فرمة، مياه، صرف صحي، وري» لمساحة 530 فدانا، تشمل «إسكان متوسط، إسكان اجتماعي، ومناطق خدمات إقليمية» ضمن منطقة الامتداد بمساحة نحو 6050 فدانا، ومرافق «مياه، صرف صحي، وكهرباء» لموقع الإسكان الاجتماعي بمساحة 480 فدانا، وأعمال استكمال زراعة وتشجير منطقة الإسكان الاجتماعى، مرحلة أولى 480 فدانا.

وقال إنّ مشروعات الخدمات الجارية، تشمل تنفيذ مبنى ملحق والسور للمبنى القائم لكمين بداية الازدواج على الطريق الصحراوي الشرقي، وأعمال تنفيذ مبنى تجاري وإداري بحي المدخل.

يذكر أنّه جرى الانتهاء مؤخرا من تنفيذ المرحلة الثانية من التعديلات على المدارس القائمة وتشغيلها كمدارس النيل الدولية لخدمة قاطني العمارات بمنطقة الـ620 فدانا، ومشروع مبنى لإدارة مرور الأقصر بمنطقة الخدمات الإقليمية بالمدينة، بينما شملت مشروعات الطرق الانتهاء من رفع كفاءة الحارة القائمة بطريق المدخل الشرقي للمدينة (الأقصر – قنا – البحر الأحمر)، كما جرى الانتهاء من مشروع أعمال تأهيل ورفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 9 آلاف م3/يوم.