«الإسكان» تكشف تفاصيل وموعد طرح 3677 قطعة أرض في 10 مدن بالصعيد

أرجع المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وقف طرح أراض للمواطنين لمدة عام، إلى الأزمات الاقتصادية العالمية، وكذلك جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مشيرا إلى أن الوزارة كانت تهدف لتسليم قطع الأراضي شاملة المرافق وجاهزة للخدمات بحيث تكون فترة التنمية قليلة، حتى لا ينتظر المشترون فترات طويلة لبنائها والاستفادة منها هم وأولادهم.

الوزارة كانت تنتظر الوقت المناسب لإعادة تنظيم المنظومة

وأضاف «خطاب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، الذي يُعرض على شاشة «dmc»، أن الوزارة كانت تنتظر الوقت المناسب من أجل إعادة تنظيم هذه المنظومة مرة أخرى، ومن ثم طرح مشروعات بشكل مناسب، ليتسلم المواطن قطعة الأرض في فترة قصيرة شاملة الخدمات والمرافق وبالتالي يستأنف البناء عليها فورًا، ويكون معدلات التنمية أسرع في أماكن الطرح، موضحًا أن الإعلان وطرح الكراسات سيبدأ يوم الأحد المقبل، الموافق 19 يونيو الجاري.

الطرح في 10 مدن بمحافظات الصعيد

وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، إلى أن الطرح سيكون في 10 مدن بمحافظات الصعيد، منها المنيا الجديدة وسوهاج الجديدة وقنا الجديدة وأخميم والفيوم وأسيوط وبنى سويف وأسوان الجديدة.

وأوضح، أن إجمالي عدد القطع المطروحة ستصل لـ3677 قطعة، ما بين أراض للإسكان المتوسط، وأراض للإسكان المتميز أو الإسكان الأكثر تميزًا، مشيرا إلى أن من شروط التقديم أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

كل مواطن له الحق في قطعة أرض سكنية واحدة

وأوضح المهندس عمرو خطاب، أن كل مواطن له الحق في أن يستفيد بقطعة أرض سكنية واحدة، وهناك شروط خاصة بكل قطعة وفقا للمساحات، وستُطرح كل هذه التفاصيل في كراسة الشروط.

وذكر «خطاب»، أنه كان من المهم جدًا أن تتوقف الوزارة عن طرح أراضٍ جديدة لمدة عام، حتى تتأكد من تسليم القطع كاملة المرافق وخدماتها جاهزة.

وأوضح، أن الخدمات الجديدة التي ستقدمها الوزارة تتضمن استلام المواطن قطعة الأرض في وقت قصير جدًا شاملة جميع الخدمات، ومن ثم سيكون بمقدور المواطن بناء قطعة الأرض فور تسلمها.