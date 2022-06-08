وزير الإسكان: بدء تنفيذ محطة كهرباء المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تنفيذ محطة محولات كهرباء لخدمة المنطقة الصناعية والتي تبلغ مساحتها نحو 10 آلاف فدان بمدينة أكتوبر الجديدة، إضافة للميناء الجاف ومشروعات سكن لكل المصريين، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 700 مليون جنيه، إلى جانب بدء تنفيذ نفق السيارات بالمنطقة السادسة ابني بيتك.

محطة محولات لخدمة المنطقة الصناعية

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنّه جرى إسناد مشروع محطة محولات الكهرباء إلى شركتين متخصصتين، مشددا على ضرورة دفع العمل بمشروعات البنية الأساسية والخدمات لخدمة المستفيدين من المشروعات السكنية والاستثمارية وتحقيق التنمية المستهدفة بالمدينة.

7 مليارات جنيه لمشروعات البنية التحتية بأكتوبر الجديدة

يذكر أنّ استثمارات مشروعات البنية التحتية بمدينة أكتوبر الجديدة تجاوزت 7 مليارات جنيه رغم حداثة نشأة المدينة في عام 2017، والتي تشمل مشروعات الطرق والمحاور بمختلف مناطق المدينة، ومشروعات محطات الكهرباء ورافع المياه وترفيق أراضي المنطقة الصناعية واللوجيستية وأراضي الإسكان المميز، وترفيق مناطق مشروعات سكن كل المصريين الجاري تنفيذها بالمدينة.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنّ محطة الكهرباء جهد (220/22/22 ك.ف) بقدرة (3*125 م.ف.أ)، مضيفا أنّه جرى الانتهاء من الأعمال الترابية وإنشاء السور الخاص بالمحطة، وجارٍ تنفيذ الأعمال المدنية من الهيكل الخرساني وغير ذلك.

ازدواج طريق الواحات

وفي ذات السياق، أضاف المهندس أيمن راشد، نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنّه جارٍ الانتهاء من الكوبري الرابط بين طريق الواحات ومشروعات سكن لكل المصريين بمنطقة غرب المطار، إضافة لمشروع تطوير طريق الواحات ومشروع آخر لازدواج طريق الواحات.

وقال إنّه جرى الانتهاء من الهيكل الخرساني لمحطة رافع المياه والخزان والذي سيخدم المنطقة الصناعية والأراضي المميزة وسكن لكل المصريين.