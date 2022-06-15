الأوراق والاشتراطات اللازمة لترخيص العيادات من وزارة الصحة.. تعرف عليها

استعرضت وزارة الصحة والسكان الأوراق والاشتراطات اللازمة لتراخيص العيادات، في تقرير رسمي لها، قبل قليل، ومن بينها أصل عقد ملكية أو عقد إيجار موثق في الشهر العقاري، وموافقة الحي طبقا لاشتراطات المحافظة.

وأشارت الوزارة في تقريرها المنشور على موقعها الرسمي أن تراخيص العيادات يشترط موافقة الحماية المدنية طبقا لاشتراطات المحافظة، وأصل تسجيل شهادة النقابة، والشهادات العلمية للطبيب، وبيان بالتجهيزات الطبية بالعيادة.

الأوراق والاشتراطات لتراخيص العيادات من وزارة الصحة

وأوضحت الوزارة، أن الاشتراطات تتضمن أيضا عقد المحرقة، وترخيص تداول النقابات الطبية، وترخيص مزاولة المهنة، وحددت وزارة الصحة والسكان الشروط الواجب توافرها داخل العيادات الطبية وجاءت على النحو التالي:

- التهوية الجيدة داخل العيادة والإضاءة المناسبة لحجرات المنشأة الطبية.. تكييف أو فتحات تهوية بنسبة واحد إلى ستة من مساحة الغرفة.

- أن تكون العيادة مزودة بوسائل تغذيتها بالمياه النقية بصفة مستمرة.

- أن تكون مزودة بوسائل الصرف الصحي المناسبة.

- أن تكون مزودة بالأدوات الصحية اللازمة للتخلص من القمامة والفضلات.

- أن تزود بأجهزة اطفاء الحريق.

- أن يكون المكان مناسب لاستقبال المرضى ويضم كاونتر للتسجيل الطبي.

إرشادات عامة لضمان جودة العيادات

كما استعرضت وزارة الصحة والسكان إرشادات عامة لضمان جودة العيادات وجاءت على النحو التالي:

- أن تكون الأرضيات من مواد قابلة للتنظيف ومانعة للانزلاق.

- توفير دورات مياه خارج غرف الكشف.

- ألا تقل مساحة غرفة الكشف عن 8 أمتار مربعة.

- تزويد الغرف بحوض غسيل يدوي.

- لابد من توافر كافة التجهيزات الأساسية بكل غرف الكشف وفقا لكل تخصص.