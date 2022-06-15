«الصحة» تنشر شروط التبرع بالدم.. بينها إجراء 3 تحاليل مهمة أولا

أعلنت وزارة الصحة والسكان الشروط الواجب توافرها للتبرع بالدم، وذلك وفقًا للحملات القومية والتوعوية التي تحرص الوزارة على تدشينها من آن لآخر.

شروط التبرع بالدم

- على المتبرع ملء استمارة تفيد بإمكانية التبرع أم لا.

- يتراوح سن المتبرع من 18 إلى 60 سنة.

- وزن المتبرع لا يقل عن 50 كيلو جرام.

- نسبة الهيموجلوبين في الدم لدى الرجال يجب أن تتراوح بين 13 و18، والنساء من 12 إلى 18.

- أن يكون نبض القلب من 16 إلى 100.

- أن يكون ضغط الدم من 60/90 إلى 100/180.

- أن يكون الشخص المتبرع بالدم غير مصاب بأي أمراض مزمنة، مثل السكر أو الضغط.

- ألا يتناول الشخص المتبرع أدوية تمنع تبرعه.

وأكدت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ضرورة إجراء تحاليل لا غنى عنها أثناء التبرع بالدم، وهي:

- تحاليل الفيروسات الكبدية C، B.

- تحليل الإيدز.

- تحليل الزهري.

نصائح يجب اتباعها بعد التبرع بالدم

وفي ذات السياق، أوضحت الوزارة نصائح يجب اتباعها بعد التبرع بالدم، وهي الحرص على احتساء الكثير من السوائل خلال اليوم، وتجنب الانتظار تحت أشعة الشمس لفترات طويلة بعد التبرع، وضرورة تأجيل أي أعمال يومية تحتاج لجهد كبير إلى أي يوم آخر، لضمان عدم حدوث أي مضاعفات سلبية.

كما فندت فوائد التبرع بالدم، وعلى رأسها تجديد خلايا النخاع العظمي، فالخلايا الجديدة تكون أفضل من الموجودة بالجسم، بالإضافة إلى أن كرات الدم الحمراء تتجدد كل 120 يومًا، لذا فمن الضروري التبرع بالدم كل 3 أشهر.

ويمكن التسجيل للتبرع بالدم على «فيس بوك»، من خلال هذا الرابط، أو التواصل مع خدمات نقل الدم القومية على الرقم 15366.