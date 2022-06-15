ضمن مبادرة حياة كريمة.. «الصحة» تطلق 4 قوافل طبية اليوم بهذه المحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، اليوم، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها، إن القوافل الطبية تتضمن مجموعة من التخصصات الطبية وهي نساء وتوليد، خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال- الباطنة - الأنف والأذن- العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل.

الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية

وطالبت وزارة الصحة والسكان المشاركة في القوافل الطبية، حيث إن الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية، مع ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي وعدم التكدس، حفاظا على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر، ومكتسبات الدولة التي حققتها خلال جائحة فيروس كورونا.

واستعرضت وزارة الصحة والسكان أماكن القوافل الطبية، وقالت من المقرر انطلاقها في

- ابني بيتك حي 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

- أسنيت مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية.

- نزة قرار مركز منفلوط بمحافظة أسيوط

- أبيس 2 مركز شرق بمحافظة الإسكندرية.

القوافل الطبية لا تقتصر على الكشف فقط

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية لا تقتصر على الكشف فقط ولكن تجري التحاليل والأشعة مجانا للمواطنين المشاركين بها، فضلا عن وجود صيدليات لصرف العلاج مجانا وتحويل الحالات الحرجة إلى أقرب مستشفى للمواطن.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان يمكن معرفة أماكن القوافل الطبية من خلال الخط الساخن للوزارة 105، حيث إن القوافل الطبية تختلف كل فترة بحسب الخطة الموضوعة لضمان وصول القوافل الطبية الى المناطق النائية، أو من خلال زيارة أي وحدة صحية قريبة لمكان سكنك ومعرفة خريطة القوافل الطبية.