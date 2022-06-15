حنفي جبالي: قضية تغير المناخ فرضت نفسها بقوة على الساحة الدولية

أكّد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أنَّ انعقاد أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب والمنعقد في مدينة شرم الشيخ أرض السلام، يأتي في ظل تحديات كبري يواجهها العالم بأثره، مشيرًا إلى أهمية الذي يلعبه نواب البرلمانات من الشباب، لاسيما وأنَّهم حاملي لواء المستقبل.

جبالي: نواب البرلمانات من الشباب حاملي لواء المستقبل

وأشار جبالي، في مستهل افتتاح أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، إلى التحديات التي يواجهها عالمنا المعاصر تحتم علينا إشراك الشباب وبالأخص الشباب البرلمانيين عبر حوار فعّال، فتمكين الشباب أصبح ضرورة، مبينًا أنَّ مصر حرصت تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاهتمام بالشباب، فضلًا عن إطلاق العديد من المؤتمرات الشبابية ومن بينها المؤتمر الوطني للشباب.

وشدد رئيس مجلس النواب أنَّ قضية تغير المناخ تفرض نفسها بقوة على الساحة الدولية وأصبح مواجهتها ضرورة إلزامية تفرضها تداعياتها بالغة السوء، لافتًا إلى أنَّ الدولة المصرية وضعت نصب أعينها اهتمامًا خاصًا بقضية التغير المناخي، مما يتطلب من مصر الانخراط في الجهود الدولية من خلال المسؤولية المشتركة لكب الدول للحفاظ على البيئة من خلال الدول المتقدمة والنامية وتضع وهو ما يأتى قبل استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ 27.

جبالي للنواب الشباب: أنتم أمل العالم في تحمل مسؤولية مواجهة ظاهرة تغير المناخ

وأوضح أنَّ مجلس النواب حرص على المشاركة من أجل تسريع الوتيرة الجادة لهذه الظاهرة الخطيرة، لاسيما أنَّ هناك ضرورة ملحة وقصوى على كل الأصعدة لمواجهتها.

واختتم رئيس مجلس النواب، كلمته موجهًا حديثه للنواب البرلمانيين المشاركين في أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب قائلًا: «أنتم أمل العالم في تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقكم لمواجهة ظاهرة تغير المناخ الخطيرة، والتحديات التي يواجهها عالمنا المعاصر لذلك تنتظر منكم الكثير فكونوا على قدر هذه المسؤولية، أنتم قادة المستقبل وصناع قراره».