«التنمية المحلية» تنظم زيارة للكوادر الأفريقية إلى الأماكن التاريخية المصرية

تتضمن فعاليات اليوم الرابع من النسخة الثانية للدورة التدريبية لتأهيل الكوادر الأفريقية على التنمية المحلية واللامركزية، والتي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، جولة سياحية لبعض الأماكن التاريخية والسياحية القديمة والحديثة التي تشتهر بها مصر، وذلك بناء على توجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

المتحف القومي للحضارة

وتشمل الجولة، زيارة إلى منطقة الأهرامات وأبوالهول في الجيزة، كنموذج أساسي للحضارة المصرية القديمة، كما يزور المتدربون المتحف القومي للحضارة بمنطقة الفسطاط، وبعض المشاريع التنموية التي جرى التنويه عنها أثناء التدريب، والتي تنظمها الدولة لتطوير المناطق غير الحضارية، مثل منطقة مثلث ماسبيرو، كمثال عملي لتحويل الأماكن العشوائية إلى أماكن حضرية تليق بالمواطن المصري، وزيارة بحيرة عين الصيرة بعد تطويرها وتحويلها لمنطقة سياحية مميزة.

التحول الرقمي وأثره على الإدارة المحلية

يذكر أنّ الثلاثة أيام الأولى من التدريب، تضمّنت محاضرات وحلقات النقاشية فى مختلف الموضوعات التي تخص الإدارة المحلية والتنمية، مثل التحول الرقمي والحداثة وتأثيره على الإدارة المحلية، وكيفية إدارة الأزمات إعلاميا، ودراسة البعد الأفريقي في السياسة الخارجية المصرية وتأثيراتها التنموية، وعرض التجارب المصرية الرائدة فى مواجهة التحديات مثل إنجازات مصر في ملف الأمن المائي، وتطبيق استراتيجيات الري الحديثة.

كما شهد التدريب، استعراض التعاون مع شركاء التنمية في تطوير المناطق الحضرية، والاستفادة من خبرات وكالة التعاون الألمانية Giz في تطوير المناطق غير الرسمية في مصر، وعرض نتائج التعاون الناجح والجيد بين وزارة التنمية المحلية ومفوضية الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ودوره في تسريع التنمية، وتبني الحكومة المصرية استراتيجية متكاملة للنهوض بأوضاع المناطق العشوائية.