التنمية المحلية: الأسواق العشوائية في مصر أكثر من الرسمية

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعطى توجيهات لتطوير الأسواق العشوائية والحديثة في المحافظات، من أجل تنمية التجارة الداخلية، لافتا إلى أن هذا يوفر فرص عمل، ويسهل تحصيل مستحقات الدولة بطريقة عاجلة، مبينا أنه جرى مخاطبة المحافظات لتطوير الأسواق فيها.

عدد الأسواق في مصر وتطويرها

أضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن عدد الأسواق الرسمية 618 سوقا، وجرى تطوير 133 سوقا منها، وجار تطوير 105 أسواق، أما العشوائية 1753 سوقا، وتطوير 109 أسواق بالمدن، مع تنفيذ 196 سوقا بالقرى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأشار إلى أن هناك رؤية في الوزارة، لتطوير كل الأسواق بتخطيط معين لتوفير الحماية المدنية، مع إيجاد أسواق بديلة مخططة مكان الأسواق العشوائية، مع تفعيل دور جمعيات المجتمع المدني، للتوعية بأضرار وجود أسواق عشوائية وكذلك منح رخصة للباعة الجائلين، وتصميم مركبة ذات شكل حضاري للترويج للبضائع، مع تركيب شوادر خاصة، وأسوار للحفاظ على الأسواق.

توجيهات الرئيس السيسي

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أنه يتم مراجعة الأسواق باستمرار لأن التكليف الذي تم على الهواء من الرئيس عبدالفتاح السيسي جعل هناك تنسيق بين وزارة التنمية المحلية ومختلف المحافظات لتنفيذ توجيهات الرئيس في أسرع وقت للتيسير على السادة المواطنين في مختلف المحافظات.