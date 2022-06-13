وزير التنمية المحلية: الاشتراطات البنائية شهدت تعديلات كثيرة قبل صدورها

كشف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن الجهد المبذول في ملف الاشتراطات البنائية قبل صدورها، قائلا: «استغرقنا وقتا طويلا في المناقشات قبل اعتماد تلك الاشتراطات، وشهدنا مناقشات مع مجلسي النواب والشيوخ».

مناقشة اقتراحات بشأن اشتراطات البناء

وقال شعراوي، خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد السعيد، اليوم، لمناقشة اقتراحات برغبة مقدمة من بعض النواب بشأن اشتراطات البناء: «راعينا في الاشتراطات ملاحظات عديدة، وكنا نجتمع ونجلس مع بعض ونشوف العراقيل ونعدل».

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الاشتراطات البنائية تشترك فيها الجامعات ومراكز تكنولوجية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الحكومة على تسهيل إجراءات التسجيل في الشهر العقاري، قائلا: «الشهر العقاري موجود في كل مكان بمصر حتى في مبادرة حياة كريمة».

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة مكبلة بمشاكل كبيرة نحاول حلها، لافتا إلى تدريب القيادات، فضلا عن إجراءات التعيين التي تتم بناء على اختبارات ومعايير لاختيار القيادات بشكل سليم وفقا لمعايير الكفاءة، كما يتم تدريب وتأهيل الموظفين، لافتا إلى أن هناك مراقبة ومحاسبة لمن يرتكب مخالفة، وأوضح أنه تم إحالة نحو 6400 للنيابة العامة منذ 2018.

52 مليون طن تراكمات قمامة في 2018

واستطرد: «لما فتحنا هذه المنظومة في 2018، لم يكن هناك بنية تحتية، وكان هناك 52 مليون طن تراكمات قمامة، وهناك جهود كبيرة مبذولة في تأهيل البنية التحتية ومنظومة المخلفات».

ويشار إلى أن وزيري الإسكان والتنمية المحلية حضرا اليوم، اجتماع لجنة الإسكان والتنمية المحلية بمجلس الشيوخ؛ لمناقشة اقتراحات برغبة حول اشتراطات البناء.