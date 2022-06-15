الجيش الفرنسي: اعتقال مسؤول كبير في تنظيم داعش الإرهابي بمالي

أفادت شبكة « سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن الجيش الفرنسي تمكن من اعتقال مسؤولا كبيرا في تنظيم داعش الإرهابي في مالي، دون ذكر أي بيانات أو تفاصيل عن هذا المسؤول.

إرسال 5 آلاف جندي إلى مالي

كانت الحكومة المالية، طالبت فرنسا بإرسال جنود من الجيش الفرنسي، لمواجهة الجماعات المسلحة في مالي، واستجابت باريس، لهذا الطلب، وأرسلت 5 آلاف جندي في عام 2013.

سحب الجنود تدريجيا

ومع تواجد القوات الفرنسية طوال الـ9 سنوات الماضية، زاد الغضب الشعبي تجاهها، ما جعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعلن أن بلاده سوف تسحب الجنود الفرنسيين في مالي، على دفعات.