الأمم المتحدة تدين استشهاد جنديين مصريين في مالي وتصف الهجوم بالجبان

أدانت الأمم المتحدة، ما وصفته بالهجوم الجبان الذي استهدف قوات حفظ السلام في مالي، وأسفر عن استشهاد جنديين مصريين في ثاني هجوم ضد قوات حفظ السلام في مالي خلال 3 أيام.

الأمم المتحدة: الأمين العام يدين الهجوم الجديد ويتمنى التعافي السريع للمصابين

وجاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة أنَّ «أصحاب الخوذات الزرقاء قتلوا وأصيب آخرون عندما تعرضت مركبتهم المدرعة للاستهداف بعبوة ناسفة بوسط مالي».

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إنَّ الحادث يعدّ السادس الذي يستهدف بعثة الأمم المتحدة منذ 22 مايو الماضي، متابعًا «يدين الأمين العام الهجوم الجديد على قواتنا لحفظ السلام، التي كما تعلمون تقوم فقط بتنفيذ تفويضها في مالي الذي تم منحهم إياه من قبل مجلس الأمن الدولي في ظروف شديدة الصعوبة».

وأعرب الأمين العام أيضًا عن أمنيته في التعافي السريع لأفراد قوات حفظ السلام المصابين.

مجموعة إرهابية استهدفت قافلة لوجستية لبعثة تحقيق الاستقرار في مالي

كانت قافلة لوجستية تابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) قد تعرضت يوم الأربعاء الماضي لإطلاق نار مباشر استمر لساعة تقريبا من أعضاء مشتبه بهم في مجموعة إرهابية وهو ما أسفر عن إصابة 4 من قوات حفظ السلام الأردنية، توفي أحدهم متأثرًا بجروحه بعد إجلائه.