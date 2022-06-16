مستفيدو تكافل وكرامة يواصلون صرف الدعم لليوم الثالث على التوالي

يواصل مستفيدو الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، البالغ عددهم أكثر من 4 ملايين أسرة، صرف الدعم لليوم الثالث على التوالى، من مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي «ATM».

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من دعم «تكافل» 500 جنيه شهريا، فيما يصرف دعم كرامة بقيمة 450 جنيها شهريا للمسنين، وكذلك للأشخاص من ذوي الهمم، و350 جنيها لمستفيدي «كرامة» من الأيتام، لافتة إلى أن مساعدة «تكافل» نقدية مشروطة واستحقاق أسري.

أعداد المستفيدين من تكافل وكرامة

وأوضحت الوزارة في تقرير على الموقع الرسمي لها، أن عدد مستفيدي تكافل حتى منتصف مايو 2022، وصل إلى 2 مليون و236 ألفا و88 أسرة، بينما وصل عدد مستفيدي كرامة إلى مليون و457 ألفا و699 فردا.

المستندات المطلوبة للتقديم على تكافل وكرامة

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك العديد من المستندات المطلوبة، للتقديم على تكافل وكرامة، تتمثل فيما يلي:

- تقديم صور بطاقة الرقم القومي سارية، وعلى العنوان الحالي للأفراد، 18 سنة فأكثر، في الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم.

- تقديم صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- تقديم صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة «شهادة كمبيوتر»، للأفراد الأقل من 18 سنة.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- تقديم صورة من بطاقة التموين المميكنة، مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- يقدم قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة، وقيد طالب للمقيدين جامعيا.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والأعاقة.

- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.