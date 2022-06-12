موعد صرف تكافل وكرامة هذا الشهر لأكثر من 4 ملايين أسرة

يبحث مستفيدو الدعم النقدي تكافل وكرامة عن موعد صرف تكافل وكرامة هذا الشهر، لتؤكّد وزارة التضامن الاجتماعي بدء صرف الدعم النقدي، لأكثر من 4 ملايين بداية من يوم الأربعاء المقبل، الموافق 15 يونيو 2022، من مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي «ATM».

صرف تكافل وكرامة الأربعاء المقبل

وتزامنًا مع موعد صرف تكافل وكرامة هذا الشهر، أكّدت وزارة التضامن الاجتماعى، أنَّ متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من الدعم النقدي «تكافل» 500 جنيه شهريًا، فيما يصرف دعم كرامة بقيمة 450 جنيهًا شهريًا للمسنين، وكذلك للأشخاص من ذوي الهمم، و350 جنيهًا لمستفيدي «كرامة» من الأيتام، لافتة في تقرير على الموقع الرسمي لها، أن عدد مستفيدي «تكافل 2 مليون و236 ألفًا و88 أسرة، حتى منتصف مايو الماضي، وكرامة مليون و457 ألفًا و699 فردًا»، حتى منتصف مايو 2022.

شروط صرف تكافل وكرامة

واشترطت وزارة التضامن للحصول على الدعم النقدي عدم تزويج أي من الأبناء، ذكور أو إناث، قبل 18 سنة، وهو السن القانوني لتوثيق الزواج في مصر.

وأكّدت وزارة التضامن أنَّه يشترط أيضًا للحصول على الدعم النقدي «تكافل وكرامة» الالتزام بمتابعة صحة ونمو الأبناء والتأكّد من حصولهم على التطعيمات اللازمة التي تقرها عليهم وزارة الصحة والسكان.

وشددت على ضرورة أن يلتزم مستفيدي تكافل وكرامة بحضور أبنائهم في منظومة التعليم حتى نهاية التعليم الثانوي أوالتعليم الفني بنسبة حضور لا تقل عن 80% كشرط للحصول على الدعم، مؤكّدة عبر الموقع الرسمي لها، أنه يشترط للحصول على «تكافل وكرامة»، ما يلي:

- يشترط عدم ملكية أرض زراعية حيازة «نصف فدان فأكثر».

ـ يشترط عدم ملكية محل تجاري أو أكثر «مسجله أو غير مسجلة».

ـ يشترط للحصول على الدعم عدم إيجار أرض زراعية «فدان فأكثر».

ـ يشترط عدم ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

ـ ملكية رؤوس مواشي للتجارة «ثلاثة أو أكثر».

ـ العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي «باشتراك تأميني».