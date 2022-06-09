صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لـ4 ملايين أسرة الأربعاء المقبل

يبدأ المستفيدون من الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، البالغ عددهم نحو 4 ملايين أسرة في صرف الدعم بداية من يوم الأربعاء المقبل، من مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي «atm».

قيمة الدعم الشهرى لتكافل وكرامة

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من الدعم النقدى «تكافل» حوالي 500 جنيه شهريًا، فيما يصرف دعم كرامة بقيمة 450 جنيها شهريا للمسنين، وكذلك للأشخاص من ذوي الهمم، و350 جنيها لمستفيدي «كرامة» من الأيتام، لافتة في تقرير على الموقع الرسمي لها، أن عدد مستفيدي «تكافل 2 مليون و236 ألفا و88 أسرة، حتى منتصف مايو الماضي، وكرامة مليون و457 ألفا و699 فردا»، حتى منتصف مايو 2022.

ضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»

من جانبه، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في بيان له، ضمّ 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» خلال العام المالي الجديد 2022/2023، الذي سيبدأ أول يوليو المقبل.

موانع صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، على الموقع الرسمي لها، أن موانع صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، تتمثل فيما يلي:

- ملكية أرض زراعية «نصف فدان فأكثر».

ـ إيجار أرض زراعية « فدان فأكثر».

ـ ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

ـ ملكية محل تجاري أو أكثر «مسجله أو غير مسجلة».

ـ ملكية رؤوس مواشي للتجارة «ثلاثة أو أكثر».

ـ العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي «باشتراك تأميني».

ـ العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي «بدون اشتراك تأميني»، بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من 4 أفراد.