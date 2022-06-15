تجديد حبس المتهم بقتل نجل شقيقته بسبب 400 جنيه بالإسماعيلية للمرة الثالثة

أمرت نيابة مركز الإسماعيلية اليوم الأربعاء، بتجديد حبس قاتل نجل شقيقته، 15 يومًا على ذمة التحقيقات للمرة الثالثة، بعد قتله لنجل شقيقته في نهاية شهر رمضان الماضيـ حيث باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة منذ إلقاء القبض على المتهم ثاني أيام ارتكابه لجريمة الاعتداء على الشاب المصاب بإعاقات في جسده تصل إلى 15%.

المتهم ضربه حتى الموت

واعتدى المتهم على الشاب نجل شقيقته بالضرب وصدم رأسه في إحدى الأشجار الموجودة في حديقة خلفية لمنزل جدة المجني عليه بقرية أبو عطوة في الإسماعيلية، ما تسبب في سقوطه على الأرض غارقًا في دمائه.

وتسببت الإصابات في نزيف داخلي للشاب، ونقل على إثرها إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ، وتسببت الإصابات في سوء حالته ووجوده في العناية المركزة لأكثر من 10 أيام حتى فارق الحياة.

وقالت دينا خالد، شقيقة المجني عليه «إسلام»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن شقيقها نُقل إلى المستشفى غارقا في دمائه، وفي حالة صحية صعبة بسبب نزيف داخلي بالمخ، وكسور مختلفة في الجمجمة، وعدم قدرة الأطباء على إيقاف النزيف.

شقيقة الشاب.. قتله بسبب 400 جنيه

وقالت دينا خالد، شقيقة الشاب المتوفي في الحادث، إن شقيقها إسلام خالد، 29 سنة، كان لديه إعاقة في يديه وقدمه.

وتابعت «كان هو اللي بيزورني وهو أبويا وأمي، وبعد وفاتهما لم يكن لي أحد غيره ولم أكن أتخيل أن خاله هو من يقتله وينهي حياته بهذا الشكل البشع رغم أنه أكثر الأشخاص معرفة بحالته الصحية».

وقالت إنه كان يقيم مع جدته في قرية أبوعطوة التابعة لدئرة المركز، ويعمل سائق توك توك، إلا أن خلافًا ماديًا وقع بينه وبين خاله بسبب اقتراضه مبلغ 400 جنيه من خاله وعدم استطاعته رده بسبب ظروفه الصحية والمادية.

وكشفت دينا خالد، إن المتهم بارتكاب الواقعة، هددها يوم ارتكاب جريمته بقتل المجني عليه ووعدته بسداد المبلغ، لعدم قدرة المجني عليه على العمل، متابعة: «قالي هكسر لك دماغه نصين».