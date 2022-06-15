طقس الإسماعيلية اليوم.. انخفاض نسبة الرطوبة والحرارة تسجل 33 درجة

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء، استقرارا في حالة الطقس على كافة أنحاء المحافظة، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية خلال الأيام الماضية.

وسجلت الإسماعيلية اليوم الأربعاء 33 درجة لليوم الثاني على التوالي، في انخفاض لم تشهده المحافظة خلال الفترة الماضية، فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من أجواء حارة لمدة أسبوع قادم على الوجه البحري والقاهرة.

ثبات في درجات الحرارة

وقال بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ثبات في الأحوال الجوية خلال الفترة القادمة، حيث سجلت اليوم محطة أرصاد القاهرة 33 درجة مئوية.

وأضاف البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذه الدرجة تبقى ثابتة خلال هذا الأسبوع مع ارتفاعات طفيفة تصل إلى درجة أو درجتين، كما تبقى الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد نهارا معتدلة ليلا، وتنشط الرياح على جنوب البلاد خلال فترة التنبؤ.

انخفاض نسبة الرطوبة

وأوضح بيان الأرصاد، أن طقس الصعيد في هذا التوقيت، غالبا ما يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة على جنوب الصعيد، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل الحرارة ليلا، وتستمر هذه الأجواء خلال فصل الصيف.

وتابع البيان أنه يصاحب هذا الارتفاع في درجات الحرارة انخفاضا في نسب الرطوبة، لذلك الإحساس بالحرارة يكون مرتفعا عند التعرض المباشر لأشعة الشمس، ولكن عند التواجد في أماكن غير معرضة بشكل مباشر لأشعة الشمس يكون الإحساس بدرجات الحرارة أفضل.

ومع دخول فصل الصيف وطبقا للتوزيعات الضغطية، يظهر تأثير منخفض الهند الموسمي على جمهورية مصر العربية، ومن ثم نجد أن نسب الرطوبة على شمال البلاد تكون أكبر بكثير من جنوب البلاد، بحسب بيان الأرصاد.

منخفض الهند الموسمي

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن منخفض الهند الموسمي بالنسبة للقطاع الشمالي للبلاد عند مروره على البحر المتوسط، يحمل كميات كبيرة من الرطوبة التي تعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس وتقليل درجة الحرارة المقاسة، فيما يمر منخفض الهند الموسمي على البحر الأحمر ويحمل كميات رطوبة أقل، لذلك يكون الإحساس بدرجة الحرارة في الأماكن غير المعرضة بشكل مباشر لأشعة الشمس أفضل في جنوب البلاد.