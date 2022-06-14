طقس الإسماعيلية اليوم.. انخفاض درجات الحرارة والعظمى تصل لـ33

انخفضت درجات الحرارة اليوم الثلاثاء بشكل كبير في محافظة الإسماعيلية بعد موجة شديدة الحرارة خلال الأيام الماضية ووصلت ذروتها السبت الماضي.

وسجلت الإسماعيلية اليوم 33 درجة مئوية في انخفاض 10 درجات عن ذروة ارتفاع الحرارة والتي شهدتها الإسماعيلية يوم السبت الماضي.

الأرصاد: طقس حار علي القاهرة

وقال بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء أن اليوم يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

واضاف أن الرياح تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة فيما تتهيأ الفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 20%.

وسجلت القاهرة صباح اليوم 25 درجة مئوية ومن المتوقع أن تسجل الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية فيما سجلت درجة الحرارة الصغري 23 درجة.

ويستمر نشاط الرياح حتى السبت المقبل ويزداد غدا الأربعاء علي القاهرة الكبري ومدن الوجه البحري ومدن قناة السويس وشمال وجنوب الصعيد.

استمرار الطوارئ في الإسماعيلية

وتفقد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية أمس الاثنين مقر الشبكة الوطنية للطوارئ يرافقه اللواء هنري ابراهيم مدير الشبكة لمتابعة حالة الطوارئ.

واستمع بشارة لشرح تفصيلي عن التطور خلال الفترة الأخيرة بعد تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي للشبكة والتي تعمل علي ربط كافة المؤسسات المدنية وخدمات الطوارئ في مؤسسة واحدة

وشهدت طرق محافظة الإسماعيلية السريعة والصحراوية صباح اليوم سيولة مرورية كبيرة علي كافة الطرق وانتشرت الخدمات الأمنية في الساعات الأولي من صباح اليوم علي طرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي والإسماعيلية بورسعيد الزراعي ومحور 30 يونيو وطريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.