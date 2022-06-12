وزيرة التجارة تبحث مع نظيرها الجيبوتي تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة

اعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان وفداً من دولة جيبوتى برئاسة وزير التجارة والسياحة سيزور القاهرة خلال شهر يوليو المقبل على رأس وفد من كبار المستوردين لبحث تلبية احتياجات دولة جيبوتى من المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية .

مصر حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع جيبوتي

وقالت الوزيرة ان مصر حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة جيبوتى وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خاصة فى ضوء توافق الرؤى بين القيادة السياسية فى البلدين لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات المشتركة فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة .

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات النى عقدتها الوزيرة مع السيد / محمد ورسمه ديريه وزير التجارة والسياحة بدولة جيبوتى ، وذلك على هامش مشاركة الوزيران فى الاجتماع الوزارى الثانى عشر لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد بمدينة جنيف السويسرية ، وقد شارك فى اللقاء السيد / ابراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية ، والدكتور احمد مغاورى رئيس المكتب التجارى المصرى بجنيف .

واشارت جامع الى ان اللقاء استعرض سبل تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين، سواء على المستوى الثنائي أوالإقليمي ، خاصة في منطقتي القرن الأفريقي والبحر الأحمر ، مؤكدةً ان المرحلة المقبلة ستشهد دفع أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات وبما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين .

لقاءات لوفد المستوردين من جيبوتي

ولفتت الوزيرة الى انه سيتم تنظيم لقاءات لوفد المستوردين من دولة جيبوتى خلال زيارتهم لمصر مع المجالس التصديرية وبصفة خاصة المجالس المعنية بالمنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية للتعرف على قوائم المنتجات المطلوبة وبحث تلبيتها ، مشيرةً فى هذا الاطار الى ان وجود خط شحن بحرى يقوم برحلات اسبوعية منتظمة وكذا خط الطيران المباشر والذى بدأ تشغيله من شهور قليلة يمثلان ركيزة اساسية لتيسير حركة التجارة البينية وانتقال المستثمرين بين مصر وجيبوتى .

ومن جانبه اكد السيد / محمد ورسمه ديريه وزير التجارة والسياحة بدولة جيبوتى حرص بلاده على تنمية اواصر العلاقات الاقتصادية مع مصر بهدف تحقيق طفرة فى معدلات التبادل التجارى ، والاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة فى تعزيز القدرات الصناعية لدولة جيبوتى .

واعرب ديريه عن شكره لمصر قيادة وحكومة وشعبا على حرصهم المستمر لتلبية الاحتياجات التنموية لبلاده، مشيراً الى ان زيارته المقبلة لمصر تستهدف فتح آفاق جديدة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات .