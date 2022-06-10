وزيرة التجارة تتوجه لجنيف للمشاركة في اجتماع منظمة التجارة العالمية

غادرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة القاهرة، متوجهة لمدينة جنيف السويسرية على رأس وفد مصر المشارك بالاجتماع الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية والذي يعقد خلال الفترة من 12 إلى 15 يونيو الجاري.

اجتماع وزراء التجارة العرب

ومن المقرر أن تشارك الوزيرة والوفد المرافق لها في العديد من الفعاليات والاجتماعات الوزارية الأخرى التي ستعقد على هامش المؤتمر وتشمل اجتماع وزراء التجارة العرب واجتماع وزراء التجارة الأفارقة حيث تعتبر هذه الاجتماعات فرصة لوزراء المجموعات المختلفة لتنسيق المواقف المشتركة بشأن القضايا المطروحة على جدول أعمال المنظمة.

مناقشة قضايا وملفات التعاون الاقتصادي والتجاري

كما ستعقد الوزيرة والوفد المرافق لها عددا من اللقاءات مع وزراء الدول التي تربطها بمصر علاقات اقتصادية وتجارية متميزة حيث تستهدف هذه الاجتماعات مناقشة قضايا وملفات التعاون الاقتصادي والتجاري على المستوى الثنائي وبحث فرص وإمكانات تعزيز العلاقات التجارية الثنائية.