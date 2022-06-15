تعيين 890 شابا منهم 10 «قادرون باختلاف» في الدقهلية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مديرية القوي العاملة بمحافظة الدقهلية، عيّنت 890 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 10 «قادرون باختلاف»، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغوا 2867 شابا منهم 21 «قادرون باختلاف»، فضلا عن توفير 66 فرصة عمل.

منح رعاية اجتماعية وصحية

وأوضح الوزير، أنّ المديرية صرفت منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة، حيث جرى صرف 11 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ5 عمال، وصرف 35 ألفا و602 جنيها لـ66 عاملا رعاية صحية، فضلا عن تسجيل 5 عمال جدد للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.

تفتيش 145 منشأة

وقال أحمد القللي، مدير المديرية، في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال شهر مايو الماضي، إنّ المديرية انتهت في مجال التفتيش الدوري والحملات، من التفتيش العمالي على 145 منشأة، كما جرى شن 3 حملات نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشي العمل، وعقد 4 ندوات توعية، إضافة إلى تلقي 55 شكوى عمالية، أُحيل 23 منها للقضاء، و5 لجهات أخرى، وما زالت 27 منها تحت البحث والدراسة.

استخراج 1864 شهادة قياس مستوى المهارة

واستخرجت المديرية 1864 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ1864 عاملا على مهن مختلفة، وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 263 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.